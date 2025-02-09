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ساخرون

ساخرون.. مسئول فى وزارة الزراعة: كيلو الطماطم هيبقى بـ 2 جنيه بعد أن نتوسع فى زراعة الكاتشب والصلصة!

هريدى نيوز، فيتو
هريدى نيوز، فيتو

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن مسئولا فى وزارة الزراعة عقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن خطة الوزارة لتوفير جميع أنواع الخضروات بالأسواق وبأسعار مناسبة خلال شهر رمضان.


صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال لهذا المسئول قائلًا: بيقولوا إن أسعار الطماطم هترتفع تانى قبل شهر رمضان.. فلماذا لا تقوم الوزارة بزراعة منتجات بديلة للطماطم للحد من غلاء أسعارها؟! 

فرد عليه المسئول ساخرًا: ماتقلقش.. كيلو الطماطم هيبقى بـ 2 جنيه بعد أن نتوسع فى زراعة الكاتشب والصلصة إن شاء الله!

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