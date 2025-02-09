الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

القبض على أشهر تاجر مخدرات في بني سويف

حبس متهم
حبس متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، تحت إشراف اللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، من إلقاء القبض على أحد أخطر تجار المواد المخدرة، والمعروف بـ"أبو الليل"، وذلك عقب توافر معلومات حول نشاطه الإجرامي في ترويج المخدرات.

ووفقًا للتحريات التي قادها قطاع مكافحة المخدرات، تبين أن المتهم "و. م. س"، 28 عامًا، عاطل، وله معلومات جنائية، كان يتخذ من مركزي الواسطى وناصر مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع في الاتجار بمخدر الحشيش والمواد المخدرة الأخرى.

وبناءً على توجيهات اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، تم إعداد خطة أمنية لضبط المتهم بإشراف العميد إبراهيم أبو دومة، رئيس مباحث المديرية، حيث نجحت مأمورية أمنية، بقيادة المقدم أحمد عبد العظيم، رئيس وحدة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع المقدم أحمد طرفاية، رئيس مباحث ناصر، في إلقاء القبض على المتهم أثناء تواجده بمركز ناصر.

وأسفر التفتيش عن العثور بحوزته على كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت:
٣٤ فرشًا من مخدر الحشيش و٥ أكياس كبيرة من مخدر الآيس (بوزن كيلو جرام تقريبًا) ربع كيلو جرام من مخدر الهيروين
٤٠ شريطًا من عقار الترامادول المخدر

كما ضُبط بحوزته ميزان حساس، وعدد من الأسلحة النارية والذخائر، منها ٢ بندقية خرطوش، ٥ فرد خرطوش، طبنجة عيار ٩ مم، ٦٠ طلقة خرطوش، و٤ طلقات ٩ مم، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره ١٨ ألف جنيه، ودراجة نارية.

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اشهر تاجر مخدرات ترويج المخدرات مديرية أمن بني سويف مكافحة المخدرات

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