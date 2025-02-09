نص أمر إحالة المتهمين في رشوة السماح المؤقت بمصلحة الجمارك (مستند)

حصل موقع فيتو على نص أمر إحالة موظفين بإدارة المتابعة والإحصاء المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك والمتهمين بتقاضي رشوة مالية قيمتها ٢ مليون جنيه من صاحب مصنع بمنطقة السلام للتغاضي عن مخلفات بمصنعه.

وجاء في أمر الإحالة الذي تنفرد فيتو بنشره أن المتهمين في غضون الفترة من مارس ۲۰۲۲ حتی ۲۰۲۲/۱۲/۲۸ بدائرة قسم شرطة السلام محافظة القاهرة أولًا: المتهمان الأول والثاني: بصفتهما موظفين عموميين - مأموري جمارك بإدارة المتابعة والإحصاء المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك - طلبا وأخذا لنفسهما من المتهمين من الثالث حتى الخامس عطية - على سبيل الرشوة - للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها، بأن طلبا - بوساطة المتهم السابع - مليوني جنيه - على سبيل الرشوة - أخذا منه - بوساطة المتهمين السادس والسابع - مليون وخمسمائة ألف جنيه، مقابل التغاضي عن مخالفات مصنع المتهم الثالث وإثبات على خلاف الحقيقة مطابقته لشروط نظام السماح المؤقت، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثًا: المتهمون من الثالث حتى الخامس قدموا رشوة لموظفين عموميين للامتاع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها، بأن قدموا للمتهمين الأول والثاني " بوساطة المتهمين السادس والسابع - عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثًا: المتهمان السادس والسابع توسطا في رشوة موظفين عموميين للامتاع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد أحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

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