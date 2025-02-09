الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نص أمر إحالة المتهمين في رشوة السماح المؤقت بمصلحة الجمارك (مستند)

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

حصل موقع فيتو على نص أمر إحالة موظفين بإدارة المتابعة والإحصاء المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك والمتهمين بتقاضي رشوة مالية قيمتها ٢ مليون جنيه من صاحب مصنع بمنطقة السلام للتغاضي عن مخلفات بمصنعه. 

وجاء في أمر الإحالة الذي تنفرد فيتو بنشره أن المتهمين  في غضون الفترة من مارس ۲۰۲۲ حتی ۲۰۲۲/۱۲/۲۸ بدائرة قسم شرطة السلام محافظة القاهرة أولًا: المتهمان الأول والثاني: بصفتهما موظفين عموميين - مأموري جمارك بإدارة المتابعة والإحصاء المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك - طلبا وأخذا لنفسهما من المتهمين من الثالث حتى الخامس عطية - على سبيل الرشوة - للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها، بأن طلبا - بوساطة المتهم السابع - مليوني جنيه - على سبيل الرشوة - أخذا منه - بوساطة المتهمين السادس والسابع - مليون وخمسمائة ألف جنيه، مقابل التغاضي عن مخالفات مصنع المتهم الثالث وإثبات على خلاف الحقيقة مطابقته لشروط نظام السماح المؤقت، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثًا: المتهمون من الثالث حتى الخامس قدموا رشوة لموظفين عموميين للامتاع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها، بأن قدموا للمتهمين الأول والثاني " بوساطة المتهمين السادس والسابع - عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثًا: المتهمان السادس والسابع توسطا في رشوة موظفين عموميين للامتاع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد أحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصلحة الجمارك المتابعة والإحصاء المركزية للسماح المؤقت قسم شرطة السلام

مواد متعلقة

تأجيل استئناف المتهمين في قضية رشوة الجمارك على أحكام سجنهم لجلسة 10 مارس

النص الكامل لحيثيات حكم المشدد 10 سنوات لموظف في حي المطرية.. المتهم طلب رشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف مبلغ تعويض على نزع ملكية أرض

ads

الأكثر قراءة

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-2-2025 ببداية التعاملات

مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية في 27 فبراير

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز

لحظة سقوط نجوى كرم في أمستردام (فيديو)

البيضاء تواصل الارتفاع، أسعار الفراخ اليوم الأحد 9 فبراير 2025

"فيتو" ترصد أجواء أول أيام الفصل الدراسي الثاني بمدرسة السعيدية بالجيزة (فيديو وصور)

ما هو سؤال الله للذين يستعجلون العذاب؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

موعد مباراة ليفربول وبليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

سحب الجنسية الكويتية من 4 آلاف امرأة

التايلانديون المفرج عنهم من غزة يصلون إلى بانكوك (صور)

انفجار إحدى عجلات سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها (فيديو)

حيوان القندس يوفر على حكومة التشيك 1.2 مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-2-2025 ببداية التعاملات

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 8 فبراير

المزيد

انفوجراف

شروط وطرق التقديم لوظائف المترو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو سؤال الله للذين يستعجلون العذاب؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية