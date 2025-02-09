معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الأحد (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الأحد 9 فبراير 2025).

شبورة ورياح، حالة الطقس اليوم الأحد 9 - 2 - 2025

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.





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