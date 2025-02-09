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معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الأحد (إنفوجراف)

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات  درجات الحرارة اليوم الأحد 9 فبراير 2025).

شبورة ورياح، حالة الطقس اليوم الأحد 9 - 2 - 2025

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says "‎القاهرة الكبرى الصفرى 11° العظمى 17° الوجه البحري م دشخ_سدفدهرن 10 17 السواحل الشمالية الغربية 10 17 السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط لسيناء 11 17° جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 12 21° شمال الصعيد 06° حالة الطقس 18 جنوب الصعيد 10 توقعات درجات الحرارة اليوم الأحد فبراير 2025 23° WWW.IDSC.GOV.EG المصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية 00000000‎"‎‎


 

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء درجات الحرارة اليوم حالة الطقس اليوم

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