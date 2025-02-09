الأحد 09 فبراير 2025
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أخبار مصر

إطلاق برنامج أوروبي - أفريقي لدعم الابتكار في الطاقة المستدامة بتمويل 300 ألف يورو

إطلاق البرنامج الأوروبي
إطلاق البرنامج الأوروبي - الأفريقي
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أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، عن إطلاق النداء الأول لبرنامج الشراكة طويلة الأجل بين الإتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي للأبحاث والابتكار في مجال الطاقة المستدامة (LEAP-SE 2025).

إطلاق برنامج  أوروبي - أفريقي لدعم الابتكار في الطاقة المستدامة بتمويل يصل إلى 300 ألف يورو للمشروع

يهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكات بين أوروبا وأفريقيا لدعم البحث والابتكار في مجالات استراتيجيات دمج الطاقة المتجددة، وإدارة تأثيرات مكونات الطاقة وإعادة تدويرها، وتطوير الأنظمة والشبكات الذكية، وابتكار حلول للطهي النظيف وسلاسل التبريد، واستغلال الهيدروجين الأخضر بطرق مستدامة.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن هذا البرنامج يعكس التعاون المثمر بين مصر والإتحاد الأوروبي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار والبحث العلمي في مجالات الطاقة المتجددة، مضيفًا أن هذه المبادرات تأتي ضمن إستراتيجية الدولة لدعم الابتكار والتكنولوجيا بما يتماشى مع التوجهات العالمية.

كما أكد الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار على أهمية هذا البرنامج في دعم الأبحاث التطبيقية والابتكار وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة المستدامة، موضحًا، أن البرنامج يوفر تمويلًا يصل إلى 300 ألف يورو للمشروع من الجانب المصري، ويهدف إلى تمكين الباحثين المصريين من العمل في شراكة مع نظرائهم في أوروبا وأفريقيا لتعزيز حلول مستدامة لمواجهة التحديات العالمية في مجال الطاقة.

تتم عملية التقديم للبرنامج على مرحلتين، حيث تنتهي المرحلة الأولى (Pre-Proposal) في 27 مارس 2025، الساعة 5 مساءً، بينما تنتهي المرحلة الثانية (Full Proposal) في 11 سبتمبر 2025، الساعة 4 مساءً، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التفصيلية المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط التالي.

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الاتحاد الاوروبي الاتحاد الأفريقي الابتكار والتكنولوجيا التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي الطاقة المستدامة الطاقة المتجددة

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