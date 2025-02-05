الأعلى للثقافة يناقش «البيئة في الأديان السماوية»

أطلق الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ونيافة الأنبا أرميا الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية انعقد بالمجلس مؤتمر: "البيئة في الأديان السماوية" الذي نظمته لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور عطية الطنطاوي، ولجنة التعليم ببيت العائلة المصرية ومقررها الدكتور عبد المسيح سمعان. وقدمت المؤتمر الدكتورة منى نور الدين، أمينة المؤتمر ووكيل كلية الدراسات الإنسانية بنات بجامعة الأزهر، والتي افتتحت المؤتمر، مؤكدة أن جميع الديانات السماوية اهتمت بالحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن مصر أول مهبط للوحي الإلهي، ومعبر الأنبياء والمرسلين، مشيرة إلى أن هدية مصر لأبي الأنبياء "إبراهيم" (عليه السلام) هي هاجر المصرية أم إسماعيل وأم العرب، وبمصر كان مسار العائلة المقدسة، وقد ذكرت في القرآن الكريم في خمسة مواضع، مؤكدة أننا في ظل التغيرات المناخية والمشكلات البيئية لا بد أن نتوقف أمام تلك التحديات في هذا المؤتمر المهم.



وتحدث الدكتور عبدالمسيح سمعان، مقرر لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية وعضو لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة حول اهتمام الديانات السماوية بالبيئة، مؤكدًا أن من مبادئ الديانات احترام البيئة والحفاظ عليها، والتعامل معها بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، وهي كذلك قضية أخلاقية، فالقواسم مشتركة بين الأديان في الحفاظ على البيئة.



ومشيرًا إلى دعوة الأديان لمبدأ التضامن ورفض الإسراف في الموارد الطبيعية ونبذ كل مسببات التلوث، فالطبيعة تعكس حكمة الله وجماله، مستشهدًا بآيات من القرآن والإنجيل، مشددًا على أن الديانات السماوية ترسِّخ لاستمرار الإنسان في الحفاظ على البيئة، مع أهمية العمل للحفاظ على المستقبل.



وأشار الدكتور عطية الطنطاوي مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس، إلى أهمية موضوع المؤتمر في ظل ما يهدد بقاء الكوكب ككل وليس الإنسان فقط، ولا يخفى علينا حجم الكوارث التي تضرب الأرض، كحرائق كاليفورنيا، ولم تنجُ أي غابة على وجه الأرض من الحرائق نتيجة التغيرات المناخية الحالية.



ضاربًا المثل بموجات الجفاف المتكررة التي تضرب مناطق كثيرة متنوعة من العالم، وكذلك العواصف التي تتكون في المناطق الاستوائية، كل هذه الكوارث نتجت عن التغيرات المناخية التي تسبب الإنسان في ظهورها.

موضحًا أن الأرض تتعرض لمشكلات جمة منها ظاهرة التصحر والتلوث وكأن الأرض أصيبت بفيروس، وليس لدينا علاج لهذا الفيروس حتى الآن.



وقدم الدكتور محمد الأمير المنسق العام لبيت العائلة المصرية كلمة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والتي قال فيها: لا أقصد من كلمتي هذه أن أروّج لسبق شريعة الإسلام للقوانين والمواثيق الدولية في مجال رعاية البيئة وحمايتها، وإنما أنقل صوت الدين في هذه الأزمة، أو إن شئتم هذه الكارثة التي لو ترك الأمر فيها للعابثين بنعم الله فإن أحدًا لن ينجو من آثارها المدمرة، وفي أولهم هؤلاء المتمردون على حدود الله والساخرون من أوامره ووحيه السماوي، مؤكدًا أن علاقة الإنسان بالكون في فلسفة الأديان الإلهية هي علاقة حب متبادل، ومشيرًا إلى أن خطاب الله للمؤمنين في هذه القضية واضح في القرآن "منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى"، فالصحيح أن علاقة الإنسان بالبيئة هي علاقة مسئولية ومبادئ وأخلاق.



موضحًا أن الدين قد حذَّر من الإفساد في الأرض، ونبَّه على أن أي إنسان ليس حرًّا في أن يفسد في الأرض، فالطبيعة بكل عناصرها ومواردها هي ملك لله تعالى، ولا يحل لإنسان أن يتعامل معها إلا في إطار إصلاحها.



وتحدث القس أرميا مكرم نيابة عن الأنبا أرميا عن بعض التوجيهات في المسيحية للحفاظ على البيئة، وكيف كانت الطبيعة تمثل صديقًا للسيد المسيح، فقد كان يحب الطبيعة البكر ويقضي أكثر وقته وخدمته فيها، وكان يصلي في الجبل، حيث الهدوء بعيدًا عن صخب المدينة والتزاحم.



وقال الدكتور أشرف العزازي في كلمته: إن هذا اللقاء هو فرصة لتسليط الضوء على العلاقة العميقة بين الإنسان وبيئته من خلال عدسة الأديان التي تشترك في توجيهنا نحو الاعتناء بالعالم الذي خلقه الله لنا.



فمنذ بداية الخلق نجد أن الأديان السماوية قد أكدت أهمية حماية البيئة والعيش بتوازن مع الطبيعة، فقد كان النداء المشترك في جميع الأديان هو الاعتراف بقدسية الأرض وجمالها، والمسئولية التي يتحملها الإنسان في الحفاظ عليها ورعايتها.



مؤكدًا أننا في عالم يعاني من تحديات بيئية متزايدة، تبرز الحاجة الماسة إلى أن نعيد النظر في هذه المبادئ الدينية، وأن نستلهم منها سبلًا عملية للحفاظ على كوكبنا. إن هذا المؤتمر هو خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي البيئي، وتطوير حلول مستدامة تنبع من تعاليمنا الدينية العميقة لتكون نموذجًا يحتذى به في جميع جوانب حياتنا.



متمنيًا أن تكون مناقشات اليوم غنية ومثمرة، وأن يتم الخروج منها برؤى وأفكار جديدة تسهم في تفعيل دور الأديان في حماية البيئة وتحقيق التناغم بين الإنسان والطبيعة.



وعلى هامش الافتتاحية قدَّم الدكتور أشرف العزازي شهادات تقدير للسادة المشاركين بالمؤتمر.



وجاءت الجلسة الأولى بعدد من المشاركات؛ للقس أرميا مكرم، والذي جاءت كلمته بعنوان "المسيحية والبيئة"، مستشهدًا بسفر التكوين "في البدء خلق الله السماوات والأرض"، فالأرض قد خلقت من أجل الإنسان، فالله هو ضابط الكون، وخالق النور، وفصله عن الظلمة.

وجاءت كلمة الدكتور رمضان الصاوي بعنوان "البيئة في الكتاب والسنة"، مستشهدًا بعدد من آيات القرآن والأحاديث النبوية.



وقدم الدكتور عبدالمسيح سمعان ورقة بعنوان "القيم البيئية في الكتاب المقدس والقرآن الكريم"، متحدثًا عن الحفاظ على التوازن البيئي، والاعتدال وعدم الإسراف، والمسئولية تجاه الأرض، واحترام المخلوقات والكائنات الحية، وإدارة الموارد على الأرض، والعلاقة بين الإنسان والطبيعة، والحفاظ على البيئة من التلوث، والاهتمام بالأخضر، والحفاظ على المياه، والحفاظ على الأرض، والعدالة البيئية وحماية الفقراء، وجمال الطبيعة والحرص عليها، وعدم الطمع والعيش ببساطة، ممثلًا لكل قيمة منها بآية من القرآن وأخرى من الكتاب المقدس.



وتحدث الدكتور محمد السبعاوي عن صحة البيئة في الديانات السماوية، التي جاءت من أجل تنظيم الحياة على كوكب الأرض، بالنظر إلى مفهوم صحة البيئة، متطرقًا إلى هذا المفهوم في اليهودية والمسيحية والإسلام وكذلك في الديانات الأخرى.

وأخيرًا جاءت كلمة الدكتور محمد الشربيني بعنوان "إيمان واحد.. كوكب واحد"، مشيرًا إلى الصراع الفكري والمعرفي الذي يعاني منه الشباب اليوم، نتيجة التغير المناخي الذي صار ملموسًا دون الحاجة إلى رصد واستبيانات علمية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية، والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الحرارية.

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