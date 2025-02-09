الأحد 09 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تطلب التحريات حول حادث دائري السلام وتصرح بدفن جثة المتوفى

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

تباشر نيابة السلام التحقيق في مصرع شخص وإصابة 9 أشخاص في حادث اصطدام أتوبيس وتريلا أعلى الطريق الدائري بمدينة السلام  وأمرت بإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

حادث دائري السلام 

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري بالسلام.

وانتقل رجال المرور إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس بتريلا أعلى الطريق الدائري بالسلام مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام غرفة عمليات الادارة العامة للمرور ادارة شرطة النجدة

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