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ثقافة وفنون

أسباب اعتذار المخرج هاني خليفة عن مسلسل ظلم المصطبة

ظلم المصطبة
ظلم المصطبة

بعد تصوير ما يقرب من نصف مشاهد مسلسل ظلم المصطبة الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام عبد الغفور قرر المخرج هاني خليفة الاعتذار عن العمل بشكل نهائى.

وعلمت فيتو أن سبب اعتذار المخرج عدم توفير الإمكانيات المطلوبة من قبل الجهة المنتجة.

وتولى المخرج محمد على مسئولية استكمال تصوير الأحداث المتبقية من العمل.

ويواصل صناع مسلسل ظلم المصطبة تصوير عدد من مشاهد العمل، وكان قد قرر المخرج هاني خليفة قبل اعتذاره الانتهاء من جميع الحلقات التي سلمها مؤلف العمل السابق محمد رجاء لحين تولي مهمة استكمال حلقات العمل لمؤلف آخر.

وكان السيناريست محمد رجاء أعلن عن اعتذاره عن عدم استكمال كتابة مسلسل “ ظلم المصطبة” الذي يقوم ببطولته إياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة 

ومسلسل ظلم المصطبة قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، وتتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وإياد نصار.

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