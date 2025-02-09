حبس المتهم بقتل سيدة وإلقاء جثتها في مصرف بأوسيم

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بحبس المتهم بقتل سيدة وإلقاء جثتها، داخل مصرف مائي بمدينة أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تحقيقات موسعة تجريها نيابة شمال الجيزة حول حول العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية، داخل مصرف مائي بدائرة مركز أوسيم، لكشف الغموض المحيط بالحادث، والوقوف على ملابساته.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وخلال معاينة الجثة تبين أنها لسيدة في العقد الرابع من العمر، مجهولة الهوية، وترتدي كامل ملابسها، ومكبلة القدمين وبلاصق طبي حول الفم، كما رصدت المعاينة وجود آثار إصابات وكدمات متفرقة بالجسم وتهتك في الرأس.

كما كلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لتحديد هوية المجني عليها، من خلال مراجعة بلاغات التغيب في الأقسام المحيطة، ومن ثم فحص علاقاتها لكشف أسباب الجريمة وضبط مرتكبيها.



العثور علي جثة سيدة مجهولة الهوية

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل مصرف مائي بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، برفقتها فرق الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف، وتم انتشال الجثة.

تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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