بقيمة 20 ألف جنيه، تراجع في أسعار سيارات بيستون B70

بيستون B70، استقبلت سيارات بيستون B70 شهر فبراير بتراجع كبير في أسعار سيارتها داخل السوق المصرية، من أجل تنشيط حركة مبيعات السيارات، وبلغت قيمة التراجع نحو 20 ألف جنيه.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات بيستون، كافة الموزعين والتجار بالتراجع الجديدة التى لحق أسعار سيارات بيستون B70، المقرر العمل بها خلال شهر فبراير الجارى ونرصد في التقرير التالى أسعار السيارات قبل وبعد التخفيضات وهى كالتالى:-

أسعار سيارات بيستون B70 موديل 2024



ديلوكس بسعر مليون و375 ألف جنيه بدلًا من مليون و395 ألف جنيه بتراجع 20 ألف جنيه.

بريميوم بسعر مليون و395 ألف جنيه بدلًا من مليون و445 ألف جنيه بتراجع 50 ألف جنيه.

مواصفات محركات سيارات بيستون B70



حصلت سيارات بيستون B70 على محرك CA4GB15TD-30 سعة 1500 سي سي بطاقة خرج قصوى تبلغ 124 كيلو واط أو 169 حصان، وناقل حركة DCT من 7 سرعات، مع جر أمامي للسيارة.

مواصفات تجهيزات سيارات بيستون B70



وتتميز الفئة القياسية بفتحة سقف إلكترونية بينما تتميز فئتي Comfort وDeluxe بفتحة سقف بانورامية وتأتي كل من Comfort وDeluxe على وسادة هوائية للمقعد الأمامي، ومستشعر الصدمات الجانبية، بالإضافة إلى ستارة هوائية جانبية أمامية وخلفية مدمجة للأمان.

كما يتوفر للسيارة مصابيح أمامية وخلفية ليد مع إمكانية ضبط الإضاءة الأمامية ومصابيح نهارية ليد وكشافات شبورة في الخلف مع إضاءة مصابيح خلفية ليد للفئة الأعلى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.