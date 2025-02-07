تعرف على مواصفات سيارات فولفو XC90 متوسطة الحجم SUV

سيارات فولفو… يستعد السوق المصري لاستقبال سيارات فولفو XC90 نسخه الفيس ليفت فئة متوسطة الحجم SUV خلال شهر فبراير الجاري لكي تخاطب فئة رجال الأعمال.



مواصفات سيارات فولفو XC90



وتأتي سيارات فولفو النسخة الفيس ليفت بتصميم جديد للشبكة محاطًا بمصابيح أمامية محدثة بشكل بسيط مع اضاءة نهارية LED مطورة.

وتم تعديل الاكصدام الأمامي أيضًا بفتحات تهوية رأسية، بينما يمتد مدخل الهواء السفلي إلى أبعد من ذي قبل. وفي الخلف، احتفظت فولفو بشكل المصباح الخلفي المألوف ولكنها قامت بتحديث نمط الضوء.





تغييرات في أنظمة XC90 فيس ليفت



وتحدث التغييرات الأكثر أهمية في الداخل حيث اختفى نظام المعلومات والترفيه السابق مقاس 9.0 بوصات. وكموديل عام 2025، تحتل شاشة اللمس الأكبر مقاس 11.2 بوصة مركز الصدارة. ولم تعد متوضعة في وسط لوحة القيادة؛ وتبدو وكأنها جهاز لوحي يبرز من لوحة القيادة. كما تبدو الشاشة أكثر وضوحًا بعد زيادة كثافة البكسل بنسبة 21٪.



وحصلت لوحة القيادة فتحات تهوية أعيد تصميمها وتأتي مع ألواح مصنوعة من مواد معاد تدويرها. توفر المقصورة المحدثة الآن جانب عملي أكبر مع مساحة تخزين أكبر في الكونسول الوسطي، بما في ذلك حامل أكواب إضافي.

تمت إعادة وضع لوحة الشحن اللاسلكي خلف النفق المركزي بحيث لا تعترض الطريق بعد فصلها عن منطقة التخزين.

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