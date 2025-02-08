السبت 08 فبراير 2025
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أخبار مصر

مدبولي يقرر الترخيص بدفن الأمير كريم أغا خان بضريح جده في أسوان

الأمير كريم أغا خان
الأمير كريم أغا خان

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يُرخص بدفن جثمان الأمير كريم أغا خان بضريح الأغا خان الكائن بمدينة أسوان، بمحافظة أسوان.

 

الأمير كريم الحسيني، المعروف بالآغا خان الرابع، وُلد في 13 ديسمبر 1936 في جنيف بسويسرا، وتولى زعامة الطائفة الإسماعيلية النزارية عام 1957 بعد وفاة جده، الآغا خان الثالث، وقاد الأمير كريم أغا خان الطائفة لأكثر من ستة عقود. 

وتوفي الأمير كريم  في 4 فبراير 2025 في لشبونة، بالبرتغال، عن عمر يناهز 88 عامًا. 

ومن المقرر أن يُدفن في ضريح الآغا خان بمدينة أسوان، غدا الأحد، في الضريح الذي بُني لجدّه، الآغا خان الثالث، حيث دُفن فيه عام 1959.

ويعتبر ضريح الآغا خان في أسوان من المعالم البارزة، ويتميز بتصميمه المستوحى من العمارة الفاطمية، ويقع على ضفة النيل، ويُعد رمزًا للعلاقة الوثيقة بين عائلة الآغا خان ومدينة أسوان.

وبعد وفاة الأمير كريم، تولى ابنه، الأمير رحيم الحسيني، زعامة الطائفة الإسماعيلية النزارية، ليصبح الآغا خان الخامس.

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