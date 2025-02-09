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موعد فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد بمادة اللغة الإنجليزية ورابط التقديم

معلم مساعد، فيتو
معلم مساعد، فيتو

يزداد البحث من قبل الشباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات عليا حول، موعد فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية ورابط التقديم. 

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض موعد فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية ورابط التقديم. 

 

موعد فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية ورابط التقديم

 

وحول موعد فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية ورابط التقديم، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 20,000 وظيفة معلم مساعد بمادة اللغة الإنجليزية، وفق الإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

 

وبشأن موعد فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية ورابط التقديم، أوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة https://jobs.caoa.gov.eg/   في الفترة من 13 حتى 27 فبراير 2025، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية ورابط التقديم

وبشأن الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الانجليزية ورابط التقديم، فإن الأوراق المطلوبة تتضمن ما يلي:

 

ـ الصورة الشخصية

ـ الرقم القومي وجه أول سارية

ـ الرقم القومي وجه ثاني سارية

ـ شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

ـ الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

ـ المؤهل الدراسي

ـ المؤهل الأعلى إن وجد

ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)

ـ الدبلوم التربوي

ـ إيصال الإيداع البنكي

 

نصائح للراغبين في التقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية 

ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة تعليمات ونصائح للراغبين في التقديم تضمنت ما يلي:

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

موعد فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية ورابط التقديم، فيتو
موعد فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية ورابط التقديم، فيتو

 

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

 

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

-في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الاساسية وعلى الاخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة الموئية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بأنه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم.

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