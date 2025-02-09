الأحد 09 فبراير 2025
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أخبار مصر

مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي

وزارة التعليم العالي،
وزارة التعليم العالي، فيتو
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يعتمد تصميم البرامج الدراسية في شكل "مراحل متكاملة" على تقسيم الدراسة إلى مستويات مترابطة، بحيث يتطلب الانتقال إلى المرحلة التالية استيفاء شروط أكاديمية محددة.

مخطط تصميم البرامج الدراسية

 

 ويهدف هذا النموذج إلى تسهيل المسار الأكاديمي للطلاب، وتحسين جودة التعلم، وتعزيز التخصص التدريجي، مما يتيح تكاملًا أوسع مع الإطار الوطني للمؤهلات.

مزايا هذا النموذج:-
 

 إمكانية توفير شهادات متدرجة (طبقا للاطار الوطني للمؤهلات) تدعم إمكانية التخرج المبكر للطلاب للالتحاق بسوق العمل، مع إمكانية استكمال المستويات الأعلى للدراسة بعد اكتساب خبرات مهنية.


 تعزيز التكامل بين أنماط التعليم الأكاديمي والتكنولوجي، مما يسهم في الربط والتكامل بين المسارين. 
 

 دعم الاندماج المبكر في سوق العمل، مما يسهم في التنمية الاقتصادية.
 

تمكين الطلاب من اكتساب خبرات عملية قبل استكمال تعليمهم، مما يعزز من جودة العملية التعليمية عند التحاقهم مرة أخرى في المستويات الأعلى.

- نحو تعليم مرن/ متسارع يُواكب التغيرات ويدعم تنوع المسارات الأكاديمية والمهنية.

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البرامج الدراسية الإطار الوطني للمؤهلات التنمية الاقتصادية جودة العملية التعليمية سوق العمل تنمية الاقتصاد

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