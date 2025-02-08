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رياضة

المنتخب الوطني الأول للسيدات يواصل معسكره استعدادًا لمواجهتي رواندا

منتخب الكرة النسائية،
منتخب الكرة النسائية، فيتو

الكرة النسائية، يواصل اليوم السبت، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للسيدات معسكره المفتوح الذي بدأ أمس بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر استعدادًا لمواجهتي رواندا ذهابًا وإيابًا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للسيدات التي تستضيفها المغرب العام المقبل.

أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية، فيتو
أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية، فيتو

30 لاعبة في معسكر منتخب السيدات

واختار الجهاز الفني لـمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات بقيادة أحمد رمضان 30 لاعبة للانتظام في المعسكر، وهن: حبيبة عصام، نهى طارق، مها الدمرداش، ثريا أشرف، نورا خالد، رودينا عبد الرسول، حبيبة وليد، حبيبة عماد، آية محمد حنيش، نور عبد الواحد السيد، حلا مصطفى موسى، عهد طارق جميل، مايا إيهاب المرغني، مهيرة علي محمد، أميرة محمد محمود، ياسمين عبد العزيز، سمر عادل جمال، ملك عمرو المهدي، مروة توفيق محمد، منار السيد هاني، ندى عماد عواد، منه عزت عبد الحميد، فرح سمير علي، يارا صبري السيد، منه الله منصور، عزة مجدي الفولي، كنزي مجدي عزيز، ليلى شريف البحيري، نورهان عاشور، وفاطمة رجب.

موعد مباراة منتخب الكرة النسائية أمام رواندا

وكان الاتحاد الرواندي لكرة القدم قد حدد الثالثة عصر يوم 21 فبراير المقبل (بتوقيت البلدين) موعدًا لمباراة الذهاب بين المنتخب الرواندي للسيدات ونظيره المصري في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل، على أن تُقام المباراة في ملعب كيجالي بيليه المغطى بالنجيل الصناعي.

موعد سفر منتخب مصر إلى رواندا

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة الرواندية يوم 17 فبراير، وتُقام مباراة العودة بين الفريقين في ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في السادسة مساء يوم 25 فبراير المقبل.”

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الكرة النسائية المنتخب الوطني الاول لكرة القدم مركز المنتخبات الوطنية رواندا كأس الأمم الأفريقية للسيدات احمد رمضان

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