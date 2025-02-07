نقل 47 فلسطينيا عبر معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية

استقبل معبر رفح البري اليوم الجمعة 47 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية



نقل 47 مصابا ومريضا فلسطينيا من معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية

وأعلنت مصادر طبية أن المستشفيات المصرية استقبلت الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية بعد عبورهم من معبر رفح البري مشيرا أن 35 سيارة إسعاف نقلت 47 مصابا ومريضا فلسطينيا و44 من المرافقين للعلاج في المستشفات المصرية في محافظة شمال سيناء والمحافظات المجاورة لها.

وأضافت المصادر أنه تم استقبال 34 حالة داخل محافظة شمال سيناء بينما تم نقل 13 حالة خارج المحافظة موزعين كالتالي 11 مستشفى العريش العام و8 مستشفى نخل و15 مستشفى الشيخ زويد وحالتين مسستشفى جامعه المنيا و5 حالات مستشفى ابوخليفه وحالة لحميات الاسماعيليه و3 حالات مستشفى الحياه ببورسعيد وحالتين لمستشفى 30 يونيو بورسعيد

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