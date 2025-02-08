السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

توزيع 70 جهاز عرائس و7 رحلات عمرة وتكريم حفظة القرآن في احتفالية بالغربية (صور)

جانب من الاحتفالية،فيتو
جانب من الاحتفالية،فيتو

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية الاحتفالية الكبرى الذي نظمها الحزب ضمن مبادرة “كتف في كتف”، والتي تضمنت توزيع 70 جهاز عرائس لمساعدة الفتيات المقبلات على الزواج، وتقديم 7 رحلات عمرة للفائزين، بالإضافة إلى منح جوائز مالية لـ 33 من حفظة القرآن الكريم، وذلك تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله وتشجيعهم على مواصلة التفوق. 

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أقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية واللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والفنانين والمشاهير إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية،

 

 

الدور المجتمعي

 

وقد شهد الحفل تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين الذين أشادوا بالدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز قيم التكافل بين أفراد المجتمع.

الدعم الحقيقي للمواطنين

وخلال كلمته محافظ الغربية، أن مثل هذه المبادرات تعكس الدور الإيجابي في تقديم الدعم الحقيقي للمواطنين، مشيرًا إلى أن “كتف بكتف” تعد نموذجًا للتعاون الفعّال بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة، 

التعاون المثمر بين الجهات التنفيذية والمجتمعية

وقال أحمد الباز أحد القائمين علي المبادرة:ما نشهده اليوم هو مثال حي على التعاون المثمر بين الجهات التنفيذية والمجتمعية، حيث يساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر، ويقدم الدعم للفتيات المقبلات على الزواج، كما يشجع الشباب على التمسك بالقيم الدينية من خلال تكريم حفظة القرآن الكريم. 

 

نشكر حزب مستقبل وطن على هذه الجهود التي تدعم الاستقرار الاجتماعي وتحقق التكافل بين أبناء الوطن.”

وفي ختام الحفل، تم توزيع أجهزة العرائس والجوائز المالية ورحلات العمرة على المستحقين وسط أجواء من الفرحة والبهجة، حيث أكد الحضور أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزز روح التعاون بين جميع فئات المجتمع.

 

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