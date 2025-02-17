الثلاثاء 18 فبراير 2025
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اقتصاد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الارز, فيتو
سعر الارز, فيتو

أسعار الأرز اليوم، تشهد الفترة الحالية زيادة في الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية  وذلك استعدادا لشهر رمضان، وتشهد أسعار الأرز استقرارا ملحوظا.

 

أسعار  الأرز  اليوم  الاثنين 
 سعر كيلو الأرز اليوم 

وقامت العديد من الشركات المنتجة للأرز بطرح عروض أسعار على الأرز وتتراوح الأسعار بداية من 26،30 و35 جنيها للكيلو المعبأ.

اسعار الارز
اسعار الارز

أسعار الأرز اليوم    

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 جنيه للطن. 

 سعر  طن الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن.

 تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح الأرز الأبيض العريض 27-29 ألف جنيه للطن.

اسعار الارز
اسعار الارز

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة 

اسعار الارز اليوم

أرز مصري كم  “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

ارز ابيض  كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها. 

سعر كم ارز ابيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

اسعار الارز
اسعار الارز

انخفاض أسعارالارز في رمضان 

 وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية، نفيا وجود أزمة في توافر الأرز أو ارتفاع أسعاره بحلول شهر رمضان المبارك. وأشار إلى انخفاض أسعار الأرز إلى 1200 جنيه في الطن بعد الارتفاع الذي شهده الأيام الماضية. وأوضح أن سعر كيلو الأرز في الأسواق حاليا يتراوح ما بين 30 جنيه إلى 33 جنيه للكيلو، وفقا لمناطق بيعه.

اسعار الارز
اسعار الارز

سعر الارز

وأشار إلى أنه باستقرار أسعار الأرز الفترة المقبلة، لن يكون هناك حاجه إلى استيراده من الخارج، مؤكدا اللجوء للاستيراد في حالة حدوث أزمة، وحاليا لا يوجد أي أزمات  في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

 

وأكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية استقرار أسعار الأرز، بعدما شهد ارتفاعا في الطن بنحو ألفين جنيه خلال الفترة الماضية. وأشار إلى انخفاض سعر طن الأرز، اليوم، بنحو ألف جنيه، مؤكدا استقرار أسعار الأرز الفترة المقبلة بحلول شهر رمضان الكريم. 

 

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