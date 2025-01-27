يزداد البحث من قبل الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص حول، الإجازات والعطلات الرسمية للموظفين خلال شهر فبراير 2025

ومن خلال السطور التالية يستعرض موقع بوابة “ فيتو” الإجازات والعطلات الرسمية للموظفين في شهر فبراير 2025.

الإجازات والعطلات الرسمية للموظفين في شهر فبراير 2025

وحول الإجازات والعطلات الرسمية للموظفين في شهر فبراير 2025، فإن شهر فبراير 2025 لا يشمل أي إجازات رسمية، حيث إنه خال من الأعياد الرسمية والثورات والأعياد القومية والمناسبات العامة التاريخية التي يحتفل بها المصريون، ويبلغ عدد أيامه 28 يومًا.

العطلات الرسمية للموظفين في شهر فبراير 2025

وبشأن الإجازات والعطلات الرسمية للموظفين في شهر فبراير 2025، فإن العطلات الرسمية تتضمن ما يلي:

يوم السبت 1 فبراير 2025 إجازة أسبوعية

يوم الجمعة 7 فبراير 2025 إجازة أسبوعية

يوم السبت 8 فبراير 2025 إجازة أسبوعية

يوم الجمعة 14 فبراير 2025 إجازة أسبوعية

يوم السبت15 فبراير 2025 إجازة أسبوعية

يوم الجمعة 21 فبراير 2025 إجازة أسبوعية

يوم السبت 22 فبراير 2025 إجازة أسبوعية

يوم الجمعة 28 فبراير 2025 إجازة أسبوعية

الإجازات والعطلات الرسمية للموظفين في شهر فبراير 2025،فيتو

أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025

كشفت أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025، عن عدد أيام إجازات المدارس والجامعات خلال العام الدراسي، وتتضمن:

- إجازة 7 يناير (الثلاثاء 7 يناير 2025).

- إجازة 25 يناير (السبت 25 يناير).

- إجازة منتصف العام الدراسي الجديد وتبدأ من الأحد 26 يناير.

- 4 أيام إجازة بمناسبة عيد الفطر (الإثنين 31 مارس حتى الخميس 3 أبريل 2025

- إجازة شم النسيم (الإثنين 21 أبريل 2025).

- إجازة عيد تحرير سيناء (الجمعة 25 أبريل 2025).

- إجازة عيد العمال (الخميس 1 مايو 2025).

- إجازة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى (الجمعة 6 يونيو، وقفة عرفات، حتى يوم الخميس 12 يونيو).

- 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

- 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

- 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف.

- 6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

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