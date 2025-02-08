أهالى قنا يحتفلون بمولد عبدالرحيم القنائى بالمرماح (فيديو)

يحتفل أهالي محافظة قنا بمولد السيد عبدالرحيم القنائى بالخيل والمرماح، حيث يخرج عدد كبير من الخيالة ليجوبوا شوارع وميدان القنائى حاملين أطفالهم، استعدادا لدخول إلي ساحة المرماح.

مسابقات المرماح في مولد القنائى

قال محمود عبدالباسط، ابن عميد الخيالة بقنا،أن أبناء القبائل والعائلات بمختلف قرى الصعيد يمتازون بالفروسية ومولعين بهذه المسابقات التي تشعل الاحتفالات والمناسبات، حيث تخصص كل عائلة أو قبيلة ساحة يقام عليها المرماح، ويستعرض كل شاب أو خيال مهارته في هذا الفن.

واشار عبدالباسط، الي أنه تكثر في مولد سيدي عبد الرحيم القنائي الكثير من ساحات الخيل التي يطلق عليها «المرماح» ويتبارز أبناء القبائل والعائلات في هذا الفن، ويحضر هذا العرس الكثير من أبناء المحافظة والوافدين للاحتفال بالمولد من مختلف بقاع الأرض، وينبهر الزائرون من مختلف الدول العربية بهذه الفنون التي يشاهدونها في الاحتفاليات الخاصة بالمولد، خاصة أن جميعهم يجيدون فن التحطيب فوق الخيل.

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