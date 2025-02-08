الاتفاق يفوز على الأخدود بثنائية نظيفة في الدوري السعودي

فاز فريق الاتفاق علي نظيره الأخدود بثنائية نظيفة، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت بمنافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

الأخدود والاتفاق

سجل هدف الاتفاق الأول جورجينهو فينالدوم في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، وعزز كارل إيكامبي بالهدف الثاني مع الدقيقة 73.

ولعب الأخدود بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة من عمر المواجهة، بعد طرد لاعبه حسين الزبداني في الدقيقة 3 من عمر الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ترتيب الأخدود والاتفاق

الفوز رفع رصيد الاتفاق إلى 25 نقطة واحتل المركز التاسع، وجمدت الخسارة رصيد الأخدود عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

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