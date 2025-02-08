السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

النقل تنشر تقريرا عن طرق الحصول على تذاكر القطارات عن بعد

قطار
قطار
ads

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة، وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر.

فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل  بمختلف قطاعاتها وتنفيذًا لتوجيهات المهندس  كامل الوزير، وزير النقل بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. 

 

وأعلنت الهيئة عن طرق الحصول على التذاكر ومن بينها:

طرق الحصول على تذاكر القطارات

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

 

 

 

2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details...، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902.

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض اماكن الجمهورية.

4- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتى ( فورى – خالص ) المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع وذلك لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية - المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

 

كما تؤكد الهيئة على إمكانية حجز التذاكر قبل السفر ب 14 يوم، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية (كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى (ال POS) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وتناشد الهيئة الركاب بضرورة وجود التذكرة مع الراكب قبل استقلال القطار من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك تذاكر وكذلك الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول لعدم تعرضه للغرامة المقررة.

وأشارت إلى أن الهيئة لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة مميزة لجمهور الركاب وذلك في ظل النقلة النوعية الكبيرة في مستوي الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس كامل الوزير وزير النق القومية لسكك حديد مصر الدفع بالكروت الذكية
ads

الأكثر قراءة

لا نريد الصدام وملتزمون باتفاقية السلام، رسائل من أمريكا وإسرائيل لمصر

شتمني بأهلي، ناصر ماهر يصدر بيانا رسميا بعد طرده في مباراة الإسماعيلي

مزيد من الانخفاض، درجات الحرارة غدا الأحد فى مصر

رسميا، انتهاء فترة الانتقالات الشتوية وغلق باب القيد باتحاد الكرة

رد ناري من السلطة الفلسطينية على تصريحات نتنياهو ضد السعودية

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين ميلان وإمبولي في الشوط الأول

منوعات

المزيد

فقدان العشرات جراء انهيار أرضي جنوب الصين

صورة جديدة تجمع بين العاهل الأردني وحفيدته

ترامب يخالف بايدن ويتعهد بحظر "المصاصات الورقية"، ما القصة؟

خطر الشاشات على ذكاء طفلك.. دراسة حديثة تجيب

المزيد

خدمات

المزيد

الريال الإيراني يهوي لأدنى مستوى

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2025 في عمان

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 8-2-2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الواجب على المسلم فعله في ليلة النصف من شعبان

هل يجوز التصدق من مال الزوج دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب

تفسير حلم توزيع الخبز في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية