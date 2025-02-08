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حوادث

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار تعرض لانهيار جزئي بعين شمس

انهيار عقار ؛ فيتو
انهيار عقار ؛ فيتو

 أمرت نيابة عين شمس، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار مكون من 5 طوابق تعرض لانهيار جزئي، لبيان أسباب انهياره ومعاينة العقارات المجاورة لبيان هل تأثرت بالانهيار من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


انهيار جزئي في عقار بعين شمس

 وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار جزئي لعقار سكني مكون من 6 طوابق بشارع أحمد عصمت بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتم الدفع بفريق من قوات الإنقاذ البري لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين انهيار جزئي لعقار سكني مكون من 6 طوابق بشارع أحمد عصمت بعين شمس، مما أسفر عن إصابة شخص  وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

ويتولى رجال المباحث  سؤال الشهود لبيان ملابسات وظروف الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ فحص العقار لبيان سلامته.

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نيابة عين شمس غرفة عمليات الحماية المدنية أمن القاهرة

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