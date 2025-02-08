السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

نادي الأسير الفلسطيني: أغلب المحررين يعانون من مشكلات صحية

حافلات الأسرى الفلسطينيون،
حافلات الأسرى الفلسطينيون، فيتو

قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صادر عنه اليوم السبت: إن أغلب الأسرى المحررين ضمن الصفقة ومن أفرج عنهم بعد حرب الإبادة يعانون من مشاكل صحية.

الأسرى الفلسطينيون يعانون من مشاكل صحية 

وقال نادي الأسير في بيانه:"  إن شهادات وإفادات الأسرى المفرج عنهم تؤكد تعرضهم للتعذيب والتجويع"، مضيفا:" أن أوضاع الأسرى المفرج عنهم الصحية تعكس مستوى الفظائع التي تعرضوا لها في سجون الاحتلال".

وأكد نادي الأسير في بيانه:" إن الاحتلال الإسرائيلي  مارس إرهابا منظما بحق عائلات الأسرى المفرج عنهم بالتهديد واقتحام منازلهم".

 وفي وقت سابق من اليوم السبت وصلت حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى مدينة رام الله، حسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

كتائب القسام تسلم الصليب الأحمر 3 أسرى إسرائيليين

 وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم السبت، الصليب الأحمر، 3 أسرى إسرائيليين بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو لعناصر من حركة حماس انتشارها، اليوم السبت، في منطقتين مختلفتين بقطاع غزة لتنفيذ الدفعة الخامسة من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وفق اتفاق غزة.

 

تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال

 من جهتها، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أسماء المعتقلين المقرر تحريرهم ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

عدد الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم من السجون الإسرائيلية

وأوضحت المؤسسة إن عدد الأسرى 183 أسيرا، من بينهم 111 من معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر 2023.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت مساء الجمعة أنها ستفرج عن 3 أسرى إسرائيليين.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في بيان له إن الأسرى الإسرائيليين الثلاثة هم: "إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور أبرهام ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي".

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الأسرى الفلسطينيون سجون الاحتلال كتائب القسام رام الله

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