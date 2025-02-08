أمن قنا ينجح في القبض علي قاتل شقيقه بآلة حادة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة ضباط المباحث في ضبط المتهم بقتل شقيقه وإصابة والدته ضربًا بآلة حادة “فأس” بسبب خلافات على الميراث في قرية العيايشا مركز قوص جنوب قنا.



تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بالعثور على جثة مدرس ، وإصابة والدته إثر التعدي عليهما بآلة حادة فأس داخل منزلهما في قرية العيايشا التابعة لدائرة المركز.



وتبين بعد الفحص من قبل ضباط المباحث بمديرية أمن قنا أن مرتكب الواقعة م.ع، عامل في شرم الشيخ، قتل شقيقه م، مدرس وأصاب والدته بآلة حادة “فأس” بسبب خلافات على منزل ورث بينهم وفر هاربًا.

وبعد تكثيف التحريات من قبل أمن قنا توضح أن المتهم هرب إلى محافظة أسوان، وتم رصده حتى القبض عليه وترحيله إلى محافظة قنا لاستكمال التحقيقات.

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