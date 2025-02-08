"حفاة علي جسر الذهب الأبيض"، قصة كفاح "الشحانة" في غيطان القصب بقنا (فيديو)

في الساعات الأولي من الصباح ومع زقزقة العصافير، وسماع أذان الفجر يخرج العشرات من قري مراكز محافظة قنا، مرتدين ملابسهم الصعيدية يضعون علي وجوهم الشال الصوف حفاظا علي أنفسهم من برد الشتاء القارس، ويكونون جماعات صغيرة كل منها يستلم غيطا من زراعات القصب، تقف سيارات الشحن ويحمل كل منهم علي كتفه حزمة القصب ويتم رصها بشكل مرتب بطول القصب حتي يتم تعبئة السيارة المكلفة بنقلها الي مصنع السكر، وفي كل موسم يخرج ما يسمي بــ"الشحانة" الذين يقطفون ثمار عذاب قصب السكر أو الذهب الأبيض كما يطلق عليه في الصعيد الجوانى.

شحانة الذهب الأبيض يروون تفاصيل معاناتهم اليومية في قنا

يقف العديد من الشحانة علي أطراف الغيطان يستعدون لنقل القصب علي اكتفافهم واضعين الشال الصوف علي الكتف لتحمل عناء النقل.

يقول محمود صابر عدلي، أحد الشحانة، إننا نخرج في الفجر لأداء الصلاة، ونتجه الي الغيط ننهي عملنا في الساعة الثامنة او التاسعة صباحا يصعب علينا الاستمرار أكثر من ذلك الا في حالة تراكم المحصول في الغيطان بشكل كبير، خاصة مع نهاية الموسم.

وأشار الي أن موسم عصر القصب كان قديما يستعدون له بالطبل والزغاريد ولكن في الآونة الأخيرة أصبح عبء كبير علي المزارعين وبشكل جعل الكثير يعزف عن زراعته خاصة مع ارتفاع تكاليف الزراعة والحصاد والشحن.

عيون لا تعرف ضوء الشمس

ونوه محمد الصابر زين، أن الجميع يعمل في وقت الفجر ويكون هناك ورديات بعد العصر تستمر حتي مغيب الشمس والكثير لا يعرف ضوء الشمس في أحيان كثيرة خاصة في فصل الشتاء.

ونوه إلي أن من أصعب ما يواجه الشحانة البرد القارص في ساعات الفجر والإصابات المتعددة نتيجة الحمل لحزم القصب المتعددة ولساعات طويلة تصل الي 6 ساعات تقريبا وفي عمال يحصلون علي وردتين نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة وهو موسم القصب الذي يكون العمل فيه كبير لكبر مساحات زراعة القصب في الصعد الجواني.

وأكد أن محافظة قنا تعد الاولي علي مستوي الجمهورية في زراعة القصب التي تصل الي حوالي 120 ألف فدان، ما يمثل 35% من إجمالي المساحة المزروعة بالقصب في مصر، بإنتاج سنوي يُقدَّر بنحو 3 ملايين طن من القصب الخام، أي ما يعادل 300 ألف طن من السكر.

أمراض وصعوبات الشحانة في قنا

يقول صابر سيد، أحد الشحانة أن من أكثر الامراض التي نتعرض لها في الشتاء هي الرطوبة الشديدة بالجسد بالاضافة امراض الصدر والجيوب الأنفية والألم الظهر والعمود الفقري.

ونوه الي أن الصعوبات تتمثل أيضا في الصعود علي سلالم غير آمنة خشب متهالك وما يعرض الكثير للسقوط والكسور أثناء رفع القصب الي السيارات والجرارات النقالة للقصب.

موسم العصير بقنا

وأوضح الكيميائي صلاح فتحي أن شركة السكر بدشنا استعدت لموسم العصير بتجهيز جميع القطاعات وصيانة المعدات والآلات، كما تم تجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التي تمر بقرى دشنا وتنتهي بمصنع السكر، مؤكدًا على الأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر، نظرًا لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى، مثل السكر المبلور، والمولاس، والعسل الصناعي، والكحول بجميع مشتقاته، والخل، وحمض الخليك الثلجي، وخميرة الأعلاف، وغاز ثاني أكسيد الكربون، والفيناس، والمذيبات العضوية، والمواد اللاصقة، وكبريتات الصوديوم، وخميرة الخبز الطازجة والجافة، والعطور، ومستحضرات التجميل، والزيوت، والعجائن العطرية، ومكسبات الطعم والرائحة، والخشب الصناعي.

وأكد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا،على ضرورة مواصلة العمل والإنتاج لتنمية هذه الصناعة، لا سيما أن محافظة قنا تُنتج حوالي ٣٥٪ من إجمالي إنتاج مصر من السكر.

كما دعا إلى الاستمرار في العمل والإنتاج باعتبارهما السبيل الوحيد لبلوغ مصر المكانة التي تليق بها بين مصافِّ دول العالم.

ونوه "عمر" أن الدولة لا تألو جهدًا في تطوير زراعة القصب من خلال التجارب والأبحاث التي تجريها المراكز البحثية، بهدف استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات.

وقال الدكتور خالد عبد الحليم،محافظ قنا، أن قنا تحتل المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج السكر، حيث تضم ثلاثة مصانع رئيسية في نجع حمادي، ودشنا، وقوص.

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