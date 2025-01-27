الإثنين 27 يناير 2025
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حوادث

إخلاء سبيل طالبة تعدت علي زميلتها في الزيتون

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة الطفل بإخلاء سبيل طالبة تعدت علي زميلتها بالضرب بسلاح أبيض بمنطقة الزيتون، بسبب تنمرها على الأخيرة.


وكشف التقرير الطبى للمصابة أنها مصابة بجرح طعني في الوجه، واستلزم خياطة 40 غرزة ويستلزم فترة علاج أكثر من 21 يوما.

كان قسم شرطة الزيتون تلقى إخطارا بنشوب مشاجرة بين طالبتين بأحد شوارع منطقة سرايا القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة.


وبالتحري تبين نشوب مشاجرة بين ش. هـ، 15 سنة، وبين زميلتها  15 سنة بسبب تنمر الأخيرة على الأولى، وأضافت التحريات أن المتهمة طعنت المجني عليها بسلاح أبيض في وجهها.
 

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

دور الطب الشرعي


ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

 

الطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

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نيابة الطفل الزيتون قسم شرطة الزيتون

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