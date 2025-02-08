السبت 08 فبراير 2025
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دين ودنيا

دار الإفتاء توضح الواجب على المسلم فعله في ليلة النصف من شعبان

ليلة النصف من شعبان،
ليلة النصف من شعبان، فيتو

أوضحت دار الإفتاء أن الشرع الشريف رغب في إحياء ليلة النصف من شعبان، واغتنام نفحاتها؛ وذلك يكون بقيام ليلها وصوم نهارها؛ سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات.

 فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «يَفْتَحُ اللهُ الْخَيْرَ فِي أَرْبَعِ لَيَالٍ: لَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَالْفِطْرِ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان؛ ينْسَخُ فِيهَا الْآجَالَ وَالْأَرْزَاقَ، وَيَكتُبُ فِيهَا الْحَاجَّ، وَفِي لَيْلَةِ عَرَفَة إِلَى الْأَذَانِ» أخرجه الدارقطني.
 

حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان 

وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” انه جوز صيام النصف الثاني من شعبان خاصة إذا وافق عادة للمسلم كصيام يوم الاثنين والخميس أو قضاء أيام فائتة أو نذر أو غيرها من أنواع الصيام التي لها سبب.
 

موعد ليلة النصف من شعبان 2025
 

تبدأ ليلة النصف من شعبان 2025 مع مغرب يوم الخميس 14 شعبان (الموافق 13 فبراير 2025)، وتستمر حتى فجر يوم الجمعة 15 شعبان (الموافق 14 فبراير 2025)، بحسب ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

فضل صيام ليلة النصف من شعبان


ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يشير إلى فضل القيام والصيام في هذه الليلة، حيث قال: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها» (رواه ابن ماجه)، ويُوصي العلماء أيضًا بزيادة الصلاة والدعاء في هذه الليلة المباركة.

 

 

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