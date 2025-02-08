مران الزمالك، عمر جابر يشارك في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة

انتظم عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن الأبيض في لقاء الإسماعيلي الأخير.

وشارك عمر جابر في التدريبات البدنية والفنية للاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة الإسماعيلي الأخيرة في مسابقة الدوري.

جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك بعد الفوز على الإسماعيلي

فيما عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووجه المدير الفني التهنئة للاعبين على الفوز في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت مساء الأمس في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب جروس من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية لمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة والمنافسة بقوة على لقب الدوري.

وفي ختام الجلسة شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة.

مباراة الزمالك القادمة أمام فاركو

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.

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