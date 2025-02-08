الدوري الإيطالي، أتالانتا يضرب فيرونا برباعية في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة هيلاس فيرونا ضد أتالانتا بنتيجة 0/4 للأخير، في المباراة التي تجري اليوم السبت، على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف أتالانتا في شباك هيلاس فيرونا، ماتيو ريتيجي هاتريك في الدقائق 21 و25 و44، إيديرسون في الدقيقة 37.

تشكيل هيلاس فيرونا ضد أتالانتا

حراسة المرمى: لورينز مونتيبو.

خط الدفاع: فلافيوس دانيليوتش، دييجو كوبولا، دانييلي جيلاردي، دوماجوي باراداريتش، جاكسون تشاتشوا.

خط الوسط: الشيخ نياسي، أنتوان بيرنيدي، توماس سوسلوف.

خط الهجوم: دانييل موسجويرا، أمين سار.

تشكيل أتالانتا أمام هيلاس فيرونا

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: بيرات ديمسيتي، إسحاق هين، ستيفان بوش، دافيد زاباكوستا.

خط الوسط: مارتن دي رون، إيديرسون، لازار ساماردزيتش، شارل دي كيتيلاري.

خط الهجوم: خوان كوادرادو، ماتيو ريتيجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.