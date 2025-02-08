السبت 08 فبراير 2025
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رياضة

الدوري الإيطالي، أتالانتا يضرب فيرونا برباعية في الشوط الأول

أتالانتا وفيرونا،
أتالانتا وفيرونا، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة هيلاس فيرونا ضد أتالانتا بنتيجة 0/4 للأخير، في المباراة التي تجري اليوم السبت، على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف أتالانتا في شباك هيلاس فيرونا، ماتيو ريتيجي هاتريك في الدقائق 21 و25 و44، إيديرسون في الدقيقة 37.

تشكيل هيلاس فيرونا ضد أتالانتا 

حراسة المرمى: لورينز مونتيبو.

خط الدفاع: فلافيوس دانيليوتش، دييجو كوبولا، دانييلي جيلاردي، دوماجوي باراداريتش، جاكسون تشاتشوا.

خط الوسط: الشيخ نياسي، أنتوان بيرنيدي، توماس سوسلوف.

خط الهجوم: دانييل موسجويرا، أمين سار.

تشكيل أتالانتا أمام هيلاس فيرونا 

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: بيرات ديمسيتي، إسحاق هين، ستيفان بوش، دافيد زاباكوستا.

خط الوسط: مارتن دي رون، إيديرسون، لازار ساماردزيتش، شارل دي كيتيلاري.

خط الهجوم: خوان كوادرادو، ماتيو ريتيجي.

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هيلاس فيرونا أتالانتا الدوري الإيطالي فيرونا

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