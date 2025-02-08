بحضور 22 طبيبًا..ختام الدورة التدريبية المكثفة في السموم الإكلينيكية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية ختام الدورة التدريبية المكثفة في السموم الإكلينيكية، والتي بدأت فعالياتها يوم الأحد الماضي بحضور 22 طبيبًا من مستشفى أجا المركزي .



وأضاف وكيل الوزارة أن الدورة استمرت على مدار ٥ أيام متتالية، بالتعاون مع أساتذة قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة المنصورة، وبإشراف الدكتورة آمال البقري رئيس قسم الطب الشرعي والسموم.

13 محاضرًا من أساتذة السموم الإكلينيكية وجرى مناقشة أكثر من 15 نوعا من أنواع السموم

حيث شارك الدورة نحو 13 محاضرًا من أساتذة السموم الاكلينيكية وجرى مناقشة أكثر من 15 نوع من انواع السموم بواقع 3 محاضرات يوميًا



تناولت المحاضرات تسمم المبيدات الحشرية والغازات السامة والمواد الكاوية والمنظفات والتسمم بالكحوليات والتسمم بالأدوية بمختلف خطورتها كالمسكنات وأدوية الضغط والقلب إلى جانب المهدئات والمنومات والمواد المخدرة وكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، بالاضافة إلى أنواع تحاليل السموم المختلفة وكيفية سحب العينات اللازمة واجراءات ضمان سلامة المريض قبل التحويل إذا استدعى الأمر ذلك



ولفت مدكور أن ذلك اطار تنفيذ خطة ملف السموم لرفع كفاءة الفريق الطبي بمستشفى أجا المركزي وامداده بمختلف الخبرات والمهارات في التعامل مع السموم تمهيدًا لتشكيل فريق وحدة السموم بالمستشفى والتي تعد الأولى من نوعها كأول وحدة سموم تابعة لمديرية الصحة بالدقهلية.

تكريم فريق السموم بالرعاية الحرجة تقديرًا لمجهوداتهم

وعلى هامش فعاليات الدورة التدريبية قام الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية بتكريم الدكتور نجلاء فتحي وأعضاء فريق السموم بالرعاية الحرجة تقديرًا لمجهوداتهم فى العمل على ملف السموم والتجهيز لإنشاء الوحدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.