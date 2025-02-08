السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بحضور 22 طبيبًا..ختام الدورة التدريبية المكثفة في السموم الإكلينيكية

ختام الدورة التدريبية
ختام الدورة التدريبية المكثفة في السموم الاكلينيكية، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية ختام  الدورة التدريبية المكثفة في السموم الإكلينيكية، والتي بدأت فعالياتها يوم الأحد الماضي بحضور 22 طبيبًا من مستشفى أجا المركزي .


وأضاف وكيل الوزارة أن الدورة استمرت على مدار ٥ أيام متتالية، بالتعاون مع أساتذة قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة المنصورة، وبإشراف  الدكتورة آمال البقري رئيس قسم الطب الشرعي والسموم.

13 محاضرًا من أساتذة السموم الإكلينيكية وجرى مناقشة أكثر من 15 نوعا من أنواع السموم 

حيث شارك الدورة  نحو 13 محاضرًا من أساتذة السموم الاكلينيكية وجرى مناقشة أكثر من 15 نوع من انواع السموم بواقع 3 محاضرات يوميًا


تناولت المحاضرات تسمم المبيدات الحشرية والغازات السامة والمواد الكاوية والمنظفات والتسمم بالكحوليات والتسمم بالأدوية بمختلف خطورتها كالمسكنات وأدوية الضغط والقلب إلى جانب المهدئات والمنومات والمواد المخدرة وكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، بالاضافة إلى أنواع تحاليل السموم المختلفة وكيفية سحب العينات اللازمة واجراءات ضمان سلامة المريض قبل التحويل إذا استدعى الأمر ذلك


ولفت مدكور أن ذلك اطار تنفيذ خطة ملف السموم لرفع كفاءة الفريق الطبي بمستشفى أجا المركزي وامداده بمختلف الخبرات والمهارات في التعامل مع السموم تمهيدًا لتشكيل فريق وحدة السموم بالمستشفى والتي تعد الأولى من نوعها كأول وحدة سموم تابعة لمديرية الصحة بالدقهلية.

تكريم فريق السموم بالرعاية الحرجة تقديرًا لمجهوداتهم
وعلى هامش فعاليات الدورة التدريبية قام الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية بتكريم الدكتور نجلاء فتحي وأعضاء فريق السموم بالرعاية الحرجة تقديرًا لمجهوداتهم فى العمل على ملف السموم والتجهيز لإنشاء الوحدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورة التدريبية السموم الإكلينيكية الغازات السامة المبيدات الحشرية جامعة المنصورة فعاليات الدورة التدريبية قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية مديرية الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة
ads

الأكثر قراءة

الخطيب يحسم منصب مدير الكرة بالأهلي، هذا الاسم الأقرب

بنفس مصير بشار الأسد، تهديد أمريكي لرئيس دولة عربية

أسعار الذهب تواصل الصعود فى البورصة العالمية

رد ناري من السلطة الفلسطينية على تصريحات نتنياهو ضد السعودية

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يُطيح بـ ليتون أورينت من كأس الاتحاد الإنجليزي

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

ظهور مشكلة في تصميم سد النهضة، خبير يكشف سر إغلاق إثيوبيا للمفيض

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

منوعات

المزيد

صورة جديدة تجمع بين العاهل الأردني وحفيدته

ترامب يخالف بايدن ويتعهد بحظر "المصاصات الورقية"، ما القصة؟

خطر الشاشات على ذكاء طفلك.. دراسة حديثة تجيب

دراسة حديثة تفجر مفاجأة، هل الحياة الفضائية موجودة في أعماق المحيطات؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تواصل الصعود فى البورصة العالمية

البسلة تبدأ من 9 جنيهات، أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الخبز في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

ما الفرق بين زكاة المال وزكاة الزروع والثمار؟ أمين الفتوى يوضح

أسماء ليلة النصف من شعبان، ماذا يحدث فيها؟

المزيد
الجريدة الرسمية