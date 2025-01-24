التصريح بدفن جثة عامل انهارت عليه حفرة الصرف بكرداسة

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه نتيجة انهيار حفرة عليهما، أثناء الحفر لتوصيل الصرف الصحي لمصنع بكرداسة، فيما أصيب آخر بنفس الحادث.

انهيار حفرة على شخصين بكرداسة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد انهيار حفرة على شخصين بمنطقة كرداسة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن عاملين أثناء الحفر لتوصيل الصرف الصحي لمصنع، انهارت الحفرة عليهما، مما أسفر عن مصرع أحدهما، وإصابة الآخر.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وإسعاف المصاب، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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