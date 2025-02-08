تأجيل محاكمة 57 متهما بخلية الشروق لـ 13 أبريل

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، نظر جلسة محاكمة 57 متهما من عناصر جماعة الأخوان والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية الشروق " لجلسة 13 أبريل المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

والمتهمون فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضـد مؤسسات الدولة.

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