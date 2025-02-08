السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

استدعاء المؤلف طارق عبد الستار لسماع أقواله في اتهام مطربة شهيرة بتسريب أغنية

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

 أمرت رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، باستدعاء المؤلف طارق عبد الستار، لجلسة بعد غد الإثنين، لسماع أقواله في بلاغه ضد المطربة “ش.ع” الذي يتهمها فيه بتسريب أغنية "كل الحاجات" من تأليفه دون إذن مسبق.

وكان مؤلف الأغانى الشهير قد حرر محضرا يتهم فيه مطربة شهيرة “ ش.ع ” بتسريب لحن أغنية "كل الحاجات" من تأليفه، دون إذنه.


تلقى قسم شرطة الشيخ زايد ثان بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من طارق عبدالستار مؤلف أغاني محضر ضد المطربه، يتهمها بتسريب لحن اغنية " كل الحاجات " من تأليفه دون اذنه منتهكة حقوق النشر الأدبية له.

 

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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