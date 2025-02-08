السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

ضبط كيان تعليمى للنصب والاحتيال على المواطنين في الأزبكية

ضبط كيان تعليمى بدون
ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة الأزبكية.

 

نصب واحتيال على المواطنين بالأزبكية

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

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 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان–مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

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