تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري، على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية

تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة المصري

صبحي سليمان لحراسة المرمى، أحمد أيمن، عبد الله بكري، محمود متولي، كريم الديب لخط الظهر، مورو ساليفو، محمد المغربي، اسلام مرزوق كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، شكري نجيب، هشام عادل كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فان ديريك.

فيما ضمت قائمة البدلاء أحمد دعدور، محمود شبانة، محمود علاء، محمد فارس، أحمد الشيمي، سمير فكري، عبد الغني محمد، يوسف أسامة نبيه، فادي فريد.

موعد مباراة الاتحاد والمصري والقناة الناقلة

ويلتقي فريق الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي في الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري، ويحتضنها ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتذاع مباراة المصري والاتحاد عبر قناة أون تايم سبورت 1.

مباراة الاتحاد ضد المصري

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

يأمل الاتحاد تعويض فقدان نقطتين بالتعادل السلبى أمام بتروجت فى الجولة الماضية، ويسعي المصري البورسعيدى لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على وادى دجلة بهدف نظيف فى الجولة الحادية عشر.

ترتيب الاتحاد والمصري بالدوري

يحتل الاتحاد السكندرى المركز الـ 13 بترتيب جدول الدورى، برصيد 14 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز فى 3 لقاءات، وتعادل فى 3 وخسر 5.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 19 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 مباريات، تعادل فى 4 وخسر 2.

حكام مباراة الاتحاد ضد المصري

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، أسماء حكام مباريات اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

حكام مباراة الاتحاد والمصري، فيتو

ويدير المباراة طاقم حكام مكون من: نادر قمر الدولة حكما للساحة ويعاونه كل من خالد حسين مساعد أول ومحمود حسين مساعد ثاني وأحمد ناصر عباس حكمًا رابعًا، وعمرو الشناوي حكم فيديو وهيثم الشريف حكم فيديو مساعد.

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