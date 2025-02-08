رئيس جامعة سوهاج يطلق شارة بدء ماراثون رياضي ضمن فعاليات ندوة الأمن القومي المصري

أطلق الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، واللواء سمير فرج الخبير الإستراتيجي، شارة بدء الماراثون الرياضي "سباق الجري، سرعة، دراجات"، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بالتعاون مع كلية علوم الرياضة بالجامعة، بمقر الجامعة الجديد وذلك على هامش الندوة التثقيفية التى جاءت بعنوان "الأمن القومي المصري..التحديات وسبل المواجهة.

وقال النعماني، إن الماراثون الرياضي من الأنشطة الطلابية التى تساهم في تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، وتنشر رسالة الأمن والأمان وإظهار الهوية المصرية أمام العالم أجمع، مضيفًا أن تنفيذ الفعاليات يأتي تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية للطلاب، وجعل الرياضة أسلوب حياة، كما أن تنظيم ماراثون للدراجات يهدف إلى تغيير ثقافة الشباب نحو اعتماد الدراجات كوسيلة انتقال عصرية وصحية، ونشرها بين الطلاب، تنفيذاََ للمبادرة الرئاسية 100 يوم رياضة، وجعل الرياضة أسلوب حياة لتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية بالجامعات المصرية.

وأضاف الدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد عاطف مدير رعاية الشباب المركزية، أن الماراثون شارك فيه ١٠٠٠ طالب وطالبة، إلى جانب مشاركة الطلاب ذوي الهمم، والذي تجسد رؤية الجامعة في تعزيز قيم الدمج والتكافؤ بين جميع أفراد المجتمع الجامعي، وتفتح أبواب جديدة للتفاعل الإيجابي والتعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيكل الإداري، حيث بدأت فعاليات الماراثون الرياضي من أمام البوابة الرئيسية للجامعة، وصولًا إلى نقطة النهاية أمام المركز الدولي للمؤتمرات.

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