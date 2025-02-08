السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

مسيرة حاشدة بجامعة سوهاج لدعم وتأييد الرئيس ورفض تهجير الفلسطينيين (صور)

مسيرة حاشدة بجامعة
مسيرة حاشدة بجامعة سوهاج

خرج الآلاف من طلاب جامعة سوهاج منذ قليل فى مسيرة حاشدة يقودها الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، والخبير الإستراتيجي اللواء سمير فرج، لدعم وتأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وموقفه الحاسم والقوى فى دعم القضية الفلسطينية والرفض القاطع لتهجير الفلسطينين من أراضيهم، وذلك بمقر الجامعة الجديد .

 

5000 طالب وطالبة بمسيرة حاشدة لدعم وتأييد موقف الرئيس السيسي ورفض تهجير الفلسطينين

 

 

وشارك فى مسيرة  نواب رئيس الجامعة، والقيادات الجامعية، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، وعدد من طلاب المدارس الحكومية والخاصة وطلاب المعاهد الأزهرية، ونخبة من ممثلي المجتمع المدني  وجمعيات رعاية ذوي الإعاقة على مستوى المحافظة.

 

َوقد أكد النعماني، على تضامن جميع منسوبى الجامعة مع موقف القيادة السياسية والاصطفاف مع الدولة وتأييد كافة قراراتها لحماية الأراضى المصرية، ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية إلى مصر والأردن، 

وأوضح النعماتى أن الغرض من تهجير الفلسطينين من أراضيهم هو تصفية القضية الفلسطينية، وضياع حقوق الشعب الفلسطيني فيصبحون بلا أرض أو وطن، مشيرًا إلى أن مختلف قطاعات الجامعة خرجت حاملة الأعلام المصرية والفلسطينية ومرددين شعارات "لا للتهجير"، "نعم لقرارات القيادة السياسية"، لتعلن رفضها التام لتصريحات الرئيس الأمريكي المتضمنة فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتعبر عن دعمها لموقف رئيس الجمهورية ورفضها تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد النعماني أن كافة منسوبي الجامعة ستظل تصطف خلف رؤية القيادة السياسية والدولة المصرية برفض تهجير الفلسطينيين رفض قاطع وأن سيناء خط أحمر لا يمكن المساس به، مضيفًا أن مايزيد عن ٥٠٠٠ طالب وطالبة شاركوا في مسيرة ضخمة تؤكد أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية ستسقط كما سقطت سابقاتها.

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