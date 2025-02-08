قافلة جامعة جنوب الوادي تختتم أعمالها بحلايب وشلاتين وأبو رماد

اختتمت قافلة جامعة جنوب الوادي الشاملة أعمالها في حلايب وشلاتين وابورماد بمشاركة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، والدكتور علي الدين القصبي منسق عام القافلة ومشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري، وذلك برعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قافلة طبية في تخصصات بقنا

وأشار الدكتور أحمد عكاوي إلى أن القافلة الشاملة الى حلايب وشلاتين وأبو رماد تضمنت قافلة طبية في تخصصات طبية مختلفة وهي الباطنة العامة وطب وجراحة العيون والعظام والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والأطفال والصدرية والجلدية والأمراض النفسية والعصبية والأشعة بمشاركة أساتذة كلية الطب بجامعة جنوب الوادي وكلية طب الفم والأسنان وأطباء المستشفيات الجامعية تحت إشراف الدكتور محمد عبد الباري أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب، والدكتور الطيب عبد الرازق محمد وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث تم مناظرة 1918 حالة بواقع 1049 حالة بمدينة شلاتين و381 حالة بمدينة حلايب و488 بمدينة ابورماد حيث تم صرف جميع الأدوية مجاناُ مع إحالة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية متقدمة إلى مستشفيات قنا الجامعية.

فحص 2000 حالة بيطرية

وأضاف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة البيطرية بمشاركة الدكتور سامي عبد الرؤوف عميد كلية البيطري ونخبة من أعضاء هيئة التدرس ومعاونيهم بالكلية قاموا بفحص نحو 2000 حالة بيطرية بمدينتي شلاتين وأبو رماد في مختلف تخصصات الطب البيطري من طب الحيوان والتوليد والتناسليات والجراحة والتخدير حيث تضمن فاعليات القافلة البيطرية تحصين وحقن وتسمين الجمال والأغنام وتعقيم الحظائر ورش المواد المخصصة للقضاء على الحشرات الخارجية وتطعيم الحيوانات ضد الديدان المعوية والكبدية بالإضافة على حلقات توعوية عن الأمراض التناسلية في الجمال.

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والرئيس الشرفي للقافلة ان القافلة تضمنت توزيع مساعدات الأمن الغذائي والبطاطين بمختلف مدن وقرى وأودية المنطقة حيث تم توزيع المساعدات بمدينة شلاتين وأبرق والمناطق الأخرى التابعة لها وبمنطقة أبو رماد وتوابعها ووديان جبل علبة وبمدينة حلايب وتوابعها ومنطقة رأس حدربة حيث استهدفت تلك المساعدات الأسر الأكثر احتياجًا بتلك المناطق وذلك بالتنسيق مع مكاتب شئون القبائل بالشلاتين وحلايب وأبو رماد والعميد محمد البنا رئيس مدينة الشلاتين والعميد طارق لطفي رئيس مدينة حلايب.

وقال الدكتور علي الدين القصبي أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب والمنسق العام للقافلة إنه مواكبةً لجهود الدولة التنموية سيقوم بإجراء دراسة سوسيولوجية حول استشراف التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لإنشاء مينائي الصيد بأبو رماد وشلاتين الجاري العمل على افتتاحهما قريبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.