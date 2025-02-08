سيدة تتخلص من حياتها بـ"سم فئران" بعد علمها بزواج زوجها من أخرى فى قنا

لقيت سيدة مصرعها، إثر تناولها مادة سامة "سم فئران" لإنهاء حياتها، في مركز الوقف، شمال محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد بمصرع سيدة إثر تناولها مادة سامة بإحدى المناطق التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع سيدة متأثرة بإصابتها عقب تناولها مادة سامة "سم فئران" للتخلص من حياتها، بسبب علمها بأن زوجها سوف يتزوج عليها من أخرى لوجود خلافات بينهما من عام في مركز الوقف.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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