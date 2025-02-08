نقيب الصحفيين: مشروع التحول الرقمي كان نصب أعيننا منذ بدء ولاية المجلس

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن مشروع التحول الرقمي للخدمات النقابية، هو نتاج جهود حثيثة للقائمين عليه.

التحول الرقمي لنقابة الصحفيين

وأضاف البلشي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى من المشروع، اليوم السبت: “منذ بداية ولاية المجلس الحالي، كان هناك قرار وسعي بضرورة التحول الرقمي للخدمات النقابية، وبالفعل اتخذنا الإجراءات القانونية لهذا المشروع، ولتسهيل نقل البيانات، وتم إعداد مناقصة للاستقرار على أفضل شركة لإعداد المشروع، والآن يظهر هذا الجهد خلال مشروع التحول الرقمي”.

رقمنة الخدمات بنقابة الصحفيين

وتابع نقيبب الصحفيين: الموقع الجديد بشكله الجديد سيسمح للصحفيين بتحديث بياناتهم لاستقبال كل أخبار النقابة، ومتابعة كل الطلبات والدفع إلكترونيا بمميزات، كما سيتم اليوم إطلاق أبلكيشن للموبايل على الآندرويد، وقريبا على نظام الـios.

وأشار «البلشي» إلى أنه ستتم إضافة جزء لأرشفة الصحافة المصرية، وهو مشروع آخر يتم العمل عليه، وسيحتوي على أكثر من آلاف صحيفة ووثائق من عهد محمد علي وسيكون بها الكثير من المفاجآت، كما يتم الإعداد لمكتبة قانونية كاملة تحتوي على العديد من الأحكام الخاصة بالحريات، وغيرها بالتعاون مع إحدي المؤسسات الأهلية.

مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية

وفي إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها وتعزيز كفاءة العمل النقابي، عقدت نقابة الصحفيين مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي الذي يهدف إلى توفير خدمات نقابية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، ما يسهم في تسهيل حصول الأعضاء على مختلف الخدمات بسرعة وكفاءة.

يُعد مشروع التحول الرقمي نقلة نوعية نحو أتمتة الإجراءات الإدارية والخدمية لنقابة الصحفيين، حيث سيتمكن الصحفيون وأسرهم من الوصول إلى الخدمات النقابية إلكترونيًا، بما في ذلك سداد الاشتراكات والرسوم إلكترونيًا بسهولة وأمان، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية، وكذلك متابعة الطلبات والإجراءات النقابية إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية والموبايل أبلكيشن.

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