مرور مفاجئ لرئيس مركز قوص على الوحدات الصحية

يواصل حسين الزمقان رئيس مركز قوص، جنوب محافظة قنا، جولاته الميدانية المفاجئة على الوحدات الصحية الرئيسية بقرى حجازة وجراجوس لمتابعة سير العمل بهما، والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين كونها وحدات تقرر لها العمل بنظام الـ 24 ساعة على مدى اليوم لاستقبال المرضى من أهالي القرية والقرى المجاورة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

استهل رئيس المركز زيارته بتفقد وحدة حجازة وتم إحالة الطبيب وجميع العاملين بالوردية إلى تحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم، ثم واصل زيارته بتفقد أقسام الاستقبال والصيدلية وعيادة الأسنان وطب الأسرة والمعمل وغرفة الإسعافات الأولية بمركز طب الأسرة بجراجوس والكلالسة، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وقد تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال بنفسه لاسيما الخاصة بأمصال العقرب والثعبان.

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