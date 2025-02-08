تعليم قنا يعلن نتائج مسابقة الإرشاد التربوي

أعلن هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا نتيجة مسابقة التوجيه الجمعي والإرشاد التربوي على مستوى المديرية للعام الدراسي 2024-2025م ضمن خطة مسابقات توجيه عام التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية وتحت إشراف سمية عبدالفتاح مدير عام الشئون التنفيذية وتنفيذ أحلام محمود موجه عام التربية الأجتماعية والدكتور سيد مرزوق موجه أول المديرية

وأشار "عنتر " أن المسابقة تضمنت موضوعًا لكل مرحلة تعليمية (اختار هدفك- طريقك- صديقك - تعليمك) للمرحلة الأبتدائية، و( الحفاظ على البيئة وترشيد الإستهلاك وتوفير الطاقة) للمرحلة الأعدادية، والسلام الأجتماعي ( لا جهل، لا عنف، لا تطرف، لا تنمر، لا مرض لحياة كريمة) للمرحلة الثانوية.

قفط التعليمية تفوز بالمركز الاول

حيث فازت مدرسة نجع الحجيرى الابتدائية بادارة قفط التعليمية بالمركز الاول، ومدرسة مصنع السكر الابتدائية بادارة دشنا بالمركز الثاني، ومدرسة الجديدة الابتدائية بادارة فرشوط بالمركز الثالث عن المرحلة الابتدائية،

كما فازت مدرسة الزهراء الاعدادية بنات بادارة قفط التعليمية بالمركز الاول، وفارزت مدرسة سيدي عبدالرحيم الاعدادية بنين بادارة قنا بالمركز الثاني، ومدرسة البنات الاعدادية بادارة فرشوط بالمركز الثالث عن المرحلة الإعدادية.



بينما أحرزت مدرسة قفط الثانوية الصناعية بنات بادارة قفط المركز الاول، ومدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بادارة قنا المركز الثاني ، ومدرسة البحرى قمولا الثانوية بادارة نقاده المركز الثالث وذلك عن المرحلة الثانوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.