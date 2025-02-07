عودة دوناروما، حكيمي يقود قائمة باريس سان جيرمان أمام موناكو

أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين التي ستخوض مواجهة موناكو، مساء اليوم الجمعة، في الجولة 21 من الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان ضد موناكو

ويتواجد النجم المغربي أشرف حكيمي، مع عثمان ديمبلي على رأس القوة الضاربة لسان جيرمان، بينما يتواصل غياب ثنائي الوسط سيني مايولو وزاير إيمري بسبب الإصابة.

في المقابل، عاد حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما ولاعب الوسط جواو نيفيز، بعد غيابهما عن مواجهة لومان في كأس فرنسا.

قائمة سان جيرمان

دوناروما، أشرف حكيمي، كيميميبي، ماركينيوس، كفاراتسخيليا، رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، نونو مينديس، باركولا، بيرالدو، سافونوف، زاجي، باتشو، تيناس، جواو نيفيز

ويعتلي باريس سان جيرمان، قمة الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة، بينما يحل موناكو ثالثا في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة.

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