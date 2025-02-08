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فريق الإسكندرية يحصد برونزية بطولة الجمهورية الخماسية للتربية الفكرية

فريق الإسكندرية يحصد
فريق الإسكندرية يحصد برونزية بطولة الجمهورية

 شهدت بطولة الجمهورية لكرة القدم الخماسية للتربية الفكرية والدمج بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، فوز فريق الإسكندرية بالمركز الثالث، فى البطولة التي أقيمت فى الفترة من 5 فبراير حتى 8 فبراير الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم.

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 يأتى ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  بذوي الهمم والقدرات الخاصة والعمل على انصهارهم في المجتمع واشتراكهم في كافة المسابقات والأنشطة وإبراز قدراتهم ومهاراتهم وتنميتها وتعزيزها وفي ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد  محافظ الإسكندرية بتنمية وتعزيز قدرات ذوي الهمم ومشاركتهم واندماجهم في كافة الأنشطة والمجالات والمسابقات. 

 

 شهدت الفعاليات حضور  سحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة بديوان الوزارة ومحمود شحاته مدير إدارة التربية الخاصة ولفيف من مديري الإدارات علي مستوي المحافظات.

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بطولة الجمهورية لكرة القدم الدكتور عربي ابو زيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمدينة الشبابية بأبي قير

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