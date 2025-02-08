ميكي ماديسون تصور المخرج شون بيكر بعد فوزهما في حفل اختيار النقاد (فيديو)

التقطت الممثلة ميكي ماديسون، صورًا للمخرج شون بيكر، بعد فوزهما بجائزة أفضل فيلم، عن Anora، خلال حفل توزيع جوائز اختيار النقاد بنسخته الـ30.

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز اختيار النقاد 2025

اختتم منذ قليل، حفل توزيع جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards 2025، لعام 2025، بنسخته الـ 30.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم هوليوود، وحملت جوائز الحفل مفاجآت كثيرة.

وجاءت القائمة النهائية للفائزين في حفل جوائز اختيار النقاد، كالتالي:

الفائزين في حفل جوائز اختيار النقاد

أفضل فيلم: Anora

أفضل ممثل: أدريان برودي- The Brutalist

أفضل ممثلة: ديمي مور عن فيلم The Substance

أفضل فيلم تلفزيوني: Rebel Ridge - الفائز

أفضل مخرج: جون إم. تشو- فيلم Wicked

أفضل أغنية: “El Mal” من فيلم Emilia Pérez: زوي سالدانيا، كارلا صوفيا جاسكون، كاميل

أفضل نتيجة: Challengers

أفضل مؤثرات بصرية: Dune: Part Two

أفضل تصفيفات الشعر والمكياج: The Substance

أفضل تصميم إنتاج: فيلم WICKED

أفضل تصميم أزياء: فيلم WICKED

أفضل سيناريو مقتبس: Conclave

أفضل فيلم بلغة أجنبية: Emilia Pérez

أفضل مونتاج: Challengers

أفضل سيناريو أصلي: كورالي فارجيت- The Substance

أفضل فيلم كوميدي: A Real Pain، وDeadpool & Wolverine

أفضل ممثل / ممثلة شابة: مايسي ستيلا- My Old Ass

أفضل تصوير سينمائي: Nosferatu

أفضل ممثل مساعد: كيران كولكين- A Real Pain

أفضل ممثلة مساعدة: زوي سالدانيا- فيلم Emilia Pérez

أفضل فرقة تمثيلية: Conclave

أفضل فيلم رسوم متحركة "The Wild Robot"

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