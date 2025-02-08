ميكي ماديسون تصور المخرج شون بيكر بعد فوزهما في حفل اختيار النقاد (فيديو)
التقطت الممثلة ميكي ماديسون، صورًا للمخرج شون بيكر، بعد فوزهما بجائزة أفضل فيلم، عن Anora، خلال حفل توزيع جوائز اختيار النقاد بنسخته الـ30.
القائمة الكاملة للفائزين بجوائز اختيار النقاد 2025
اختتم منذ قليل، حفل توزيع جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards 2025، لعام 2025، بنسخته الـ 30.
وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم هوليوود، وحملت جوائز الحفل مفاجآت كثيرة.
وجاءت القائمة النهائية للفائزين في حفل جوائز اختيار النقاد، كالتالي:
الفائزين في حفل جوائز اختيار النقاد
أفضل فيلم: Anora
أفضل ممثل: أدريان برودي- The Brutalist
أفضل ممثلة: ديمي مور عن فيلم The Substance
أفضل فيلم تلفزيوني: Rebel Ridge - الفائز
أفضل مخرج: جون إم. تشو- فيلم Wicked
أفضل أغنية: “El Mal” من فيلم Emilia Pérez: زوي سالدانيا، كارلا صوفيا جاسكون، كاميل
أفضل نتيجة: Challengers
أفضل مؤثرات بصرية: Dune: Part Two
أفضل تصفيفات الشعر والمكياج: The Substance
أفضل تصميم إنتاج: فيلم WICKED
أفضل تصميم أزياء: فيلم WICKED
أفضل سيناريو مقتبس: Conclave
أفضل فيلم بلغة أجنبية: Emilia Pérez
أفضل مونتاج: Challengers
أفضل سيناريو أصلي: كورالي فارجيت- The Substance
أفضل فيلم كوميدي: A Real Pain، وDeadpool & Wolverine
أفضل ممثل / ممثلة شابة: مايسي ستيلا- My Old Ass
أفضل تصوير سينمائي: Nosferatu
أفضل ممثل مساعد: كيران كولكين- A Real Pain
أفضل ممثلة مساعدة: زوي سالدانيا- فيلم Emilia Pérez
أفضل فرقة تمثيلية: Conclave
أفضل فيلم رسوم متحركة "The Wild Robot"
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