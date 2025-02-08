السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ميكي ماديسون تصور المخرج شون بيكر بعد فوزهما في حفل اختيار النقاد (فيديو)

ميكي ماديسون وشون
ميكي ماديسون وشون بيكر، فيتو

التقطت الممثلة ميكي ماديسون، صورًا للمخرج شون بيكر، بعد فوزهما بجائزة أفضل فيلم، عن Anora، خلال حفل توزيع جوائز اختيار النقاد بنسخته الـ30.

 

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز اختيار النقاد 2025

اختتم منذ قليل، حفل توزيع جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards 2025، لعام 2025، بنسخته الـ 30.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم هوليوود، وحملت جوائز الحفل مفاجآت كثيرة.

 وجاءت القائمة النهائية للفائزين في حفل جوائز اختيار النقاد، كالتالي: 

الفائزين في حفل جوائز اختيار النقاد

أفضل فيلم: Anora

أفضل ممثل: أدريان برودي- The Brutalist

أفضل ممثلة: ديمي مور عن فيلم The Substance

أفضل فيلم تلفزيوني: Rebel Ridge - الفائز

أفضل مخرج: جون إم. تشو- فيلم Wicked

أفضل أغنية: “El Mal” من فيلم Emilia Pérez: زوي سالدانيا، كارلا صوفيا جاسكون، كاميل

أفضل نتيجة: Challengers

أفضل مؤثرات بصرية: Dune: Part Two

أفضل تصفيفات الشعر والمكياج: The Substance

أفضل تصميم إنتاج: فيلم WICKED

أفضل تصميم أزياء: فيلم WICKED

أفضل سيناريو مقتبس: Conclave

أفضل فيلم بلغة أجنبية: Emilia Pérez

أفضل مونتاج: Challengers

أفضل سيناريو أصلي: كورالي فارجيت- The Substance

أفضل فيلم كوميدي: A Real Pain، وDeadpool & Wolverine

أفضل ممثل / ممثلة شابة: مايسي ستيلا- My Old Ass

أفضل تصوير سينمائي: Nosferatu

أفضل ممثل مساعد: كيران كولكين- A Real Pain

أفضل ممثلة مساعدة: زوي سالدانيا- فيلم Emilia Pérez

أفضل فرقة تمثيلية: Conclave

أفضل فيلم رسوم متحركة "The Wild Robot"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفائزين في حفل اختيار النقاد حفل اختيار النقاد مشاهدة حفل اختيار النقاد حفل اختيار النقاد افضل فيلم

مواد متعلقة

ديمي مور أفضل ممثلة، القائمة الكاملة للفائزين بجوائز اختيار النقاد 2025

بوستر حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025
ads

الأكثر قراءة

الخطيب يحسم منصب مدير الكرة بالأهلي، هذا الاسم الأقرب

مصر تدين بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه السعودية

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

3430 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم السبت 8 فبراير

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

بشرى للقطاع الخاص، المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعا غدا الأحد

اتحاد الكرة يعلن موعد غلق باب القيد الشتوي

منوعات

المزيد

خطر الشاشات على ذكاء طفلك.. دراسة حديثة تجيب

دراسة حديثة تفجر مفاجأة، هل الحياة الفضائية موجودة في أعماق المحيطات؟

مؤيدون لفلسطين يهاجمون جالانت في نيويورك: مجرم حرب لماذا تمشي حرا؟ (فيديو)

سأجعله عظيمًا، ترامب يقيل رئيس مركز "جون كينيدي" للفنون المسرحية ويعين نفسه رئيسًا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق

أسعار النحاس اليوم السبت بالأسواق

سعر السكر اليوم،بكام كيلو السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الأرز اليوم،استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 8 فبراير

المزيد

انفوجراف

مرموش في المركز الثاني.. أغلى 10 صفقات في الميركاتو الشتوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء ليلة النصف من شعبان، ماذا يحدث فيها؟

«ولا يجدون عنها محيصا» الشعراوي يوضح مأوى الكافرين في الآخرة (فيديو)

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بزوال الهموم والخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية