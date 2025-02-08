صفقات الزمالك الشتوية قبل غلق باب القيد.. محمود جهاد إضافة قوية للوسط.. أحمد حسام لتأمين دفاع الأبيض.. إتمام التعاقد مع المغربي صلاح مصدق.. وجناح تونسي في الطريق

صفقات الزمالك 2025، مع اقتراب غلق باب القيد في سوق الانتقالات الشتوية، أتم نادي الزمالك عدة صفقات قوية من أجل تدعيم صفوفه استعدادًا للمنافسات المقبلة.

وسعى مسؤولو الزمالك إلى تدعيم كافة المراكز، من أجل زيادة التنافسية في الفريق والظهور بشكل مميز في الفترة المقبلة. فيما يلي نستعرض أبرز الصفقات التي أبرمها الزمالك قبل غلق باب القيد.

محمود جهاد قادم من فاركو لمدة 4 مواسم ونصف

أتم نادي الزمالك التعاقد مع المدافع محمود جهاد قادمًا من نادي فاركو لمدة 4 مواسم ونصف. الصفقة تعد إضافة قوية لدفاعات الفريق، حيث يمتاز جهاد بصلابته الدفاعية وقدرته على إيقاف هجمات الخصوم.

محمود جهاد

كما يعتبر اللاعب من أبرز المدافعين في الدوري المصري، وساهم بشكل كبير في تطور مستوى فاركو في المواسم الأخيرة.

مع قدومه للزمالك، سيكون جهاد جزءًا أساسيًا من دفاعات الفريق، مما سيساهم في تقوية الخط الخلفي ويمنح المدرب خيارات متعددة في التعامل مع المهاجمين وظهر بشكل جيد بالامس في مباراة الزمالك والإسماعيلي.

التعاقد مع أحمد حسام لاعب الجونة

في خطوة لتعزيز الدفاع، تعاقد الزمالك مع أحمد حسام قادمًا من الجونة لمدة 4 مواسم ونصف.

يُعتبر أحمد حسام من اللاعبين الذين يمتازون بالسرعة والقوة الدفاعية

أحمد حسام

هذه الصفقة تُعد تعزيزًا كبيرًا للزمالك في الخط الدفاعي، حيث يمكن لحسام اللعب كقلب دفاع.

ضم المغربي صلاح مصدق

تعاقد الزمالك مع المدافع صلاح مصدق قادمًا من نادي النهضة الزمامرة لمدة موسمين ونصف.

يُعد مصدق من أبرز اللاعبين في الدوري المغربي، حيث يمتلك قدرات فنية عالية تجعله قادرًا على تأمين خطوط الدفاع.

صلاح مصدق

يعتبر مصدق إضافة قوية في مركزه نظرًا لإبداعه في نقل تأمين الدفاع وقدرته على تسجيل الأهداف، سيكون مصدق لاعبًا مهمًا في الفترة القادمة، حيث سيعزز من خيارات المدرب في الدفاع ويجيب اللعب في مركز الجبهة اليمني.

التعاقد المرتقب مع أحمد الجفالي

في خطوة مفاجئة، يقترب نادي الزمالك من إتمام صفقة التعاقد مع التونسي أحمد الجفالي لاعب فريق الاتحاد المنستيري لمدة 4 مواسم ونصف.

الجفالي يُعتبر من اللاعبين المميزين في الدوري التونسي، حيث يمتلك قدرات هجومية وفنية تجعله أحد أبرز لاعبي فريقه.

أحمد الجفالي

يتمتع الجفالي بسرعة كبيرة وتمريرات دقيقة، مما يجعله إضافة قوية لأي فريق، وإذا تمت الصفقة، فإنه سيشكل إضافة كبيرة للزمالك في مركز الهجوم أو الجناح، مما يعزز من قوة الفريق الهجومية في المرحلة المقبلة.

غلق باب القيد اليوم.. الزمالك يختتم صفقاته الشتوية

مع غلق باب القيد اليوم، يكون الزمالك قد حسم عدة صفقات قوية من شأنها أن تعزز صفوف الفريق في مختلف المراكز.

تأتي هذه الصفقات في وقت حاسم، حيث يسعى الزمالك للعودة بقوة إلى المنافسة على البطولات المحلية والإفريقية.

ويُظهر النادي جديته في بناء فريق قوي قادر على مواجهة التحديات المقبلة، سواء في الدوري المصري أو البطولات القارية. وبعد إتمام هذه الصفقات، يتطلع عشاق الزمالك لرؤية تأثير هذه التعاقدات على أداء الفريق وتحقيق الأهداف والطموحات التي يسعى إليها الجميع.

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