السبت 08 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

الحلانجي أبرزها، مسلسلات الجريمة والإثارة في رمضان 2025

محمد رجب
محمد رجب

مسلسلات رمضان 2025، يشهد السباق الرمضاني 2025 عددًا من أعمال الجريمة والإثارة بأحداثها، وفي مقدمة هذه الأعمال مسلسل “الحلانجي” الذى يقوم ببطولته الفنان محمد رجب.

ويلعب محمد رجب شخصية طه الحلانجي الذى يقوم بعمليات النصب على رجال الأعمال، ويهرب منهم ولكن خلال الأحداث يتعرف على رئيس عصابة مافيا يقوم بدوره الفنان الفنان محمد لطفي، ويدخل في خلافات معه، مما يجعل المطاردات بينهما تزيد بشكل كبير.
أبطال مسلسل الحلانجي

ومسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

مسلسل قهوة المحطة

ومن أهم مسلسلات  الجريمة والإثارة  في رمضان مسلسل “قهوة المحطة” الذى تدور أحداثه حول جريمة قتل تخص إحدى الشخصيات الرئيسية في العمل، لتقع مجموعة كبيرة من الأحداث المثيرة والشيقة على مدار الحلقات.

وكان قد كشف أحد العاملين في المسلسل لـ فيتو تفاصيل العمل الدرامي حيث قال: "تدور أحداث المسلسل حول قضية اختطاف فتاة، وبعد تعرضها للاغتصاب على يد بعض الشباب يقومون بقتلها، وإلقاء جثتها قريبًا من إحدى المحطات، مما يجعل رجال الشرطة يقومون بتفريغ الكاميرات القريبة من المكان، وتحديد تحركات الفتاة إلى أن يتم القبض على المتهمين”.
 

مسلسل قهوة المحطة 

والمسلسل من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، لتكون بذلك أحدث المنضمين للعمل الذي يشارك في بطولته أحمد خالد صالح وأحمد غزي وبيومي فؤاد وانتصار، وإنتاج شركة سينرجي التي تعمل على استكمال باقي أبطال العمل الذين سيعلن عنهم في الأيام المقبلة.

تفاصيل مسلسل قهوة المحطة 

والمسلسل بطولة جماعية للنجوم ويعرض في ١٥ حلقة تدور أحداثها في إطار اجتماعي مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات. 

مسلسل الحب كله ودراما المافيا

كما يدخل مسلسل الحب كله في قائمة مسلسلات الجريمة والإثارة التي ستعرضها شاشات التلفزيون خلال الماراثون الرمضاني لعام 2025، لأن أحداثه تتمحور في عالم الجريمة وغسيل الأموال، ومافيا تجارة العملة، بالإضافة إلى قصة حب مفاجئة تأسر القلوب، بين الفنان آسر ياسين، والفنانة مي عز الدين، مع مفاجآت غير متوقعة تُجبر الأبطال على مواجهتها.

ويناقش العمل أزمة العملة وسعر الصرف في الفترة بين يناير 2023 وحتى مارس 2024، وهي الفترة التي وصل فيها سعر الدولار لما يقرب من 70 جنيهًا.

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