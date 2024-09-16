السيناريست عبد الرحيم كمال ضيف شرف معرض بغداد الدولي للكتاب

يحل الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال ضيفا على معرض بغداد الدولي للكتاب فى دورته الــ 25، وذلك يومي 18و19 من شهر سبتمبر الجاري.

يتحدث عبد الرحيم كمال خلال فعاليات المعرض عن عن تجربته الأدبية وتحويل معظم إصداراته لأعمال فنية تلفزيونية أحدثها مسلسل الحشاشين الذي عُرض بالموسم الرمضاني المنصرم.

فى سياق آخر.. عبر الكاتب والسينارست عبد الرحيم كمال عن سعادته الغامرة وفخره الكبير بحصوله على جائزة الدولة التقديرية للتفوق 2024 فرع الآداب، وذلك في تصريح خاص لـ "فيتو".

وقال عبدالرحيم كمال في تصريح لـ فيتو: كل الشكر للدولة المصرية ووزارة الثقافة الذي أكن لها كل التقدير والاحترام وتكريمي بجائزة التفوق فارق معايا جدًا ومن أبرز التكريمات التي حظيت بها عقب مسيرة أكبر من عشرون عاما متواصلة فى الكتابة الأدبية مسرح وأدب وروايات وقصص قصيرة وروايات جانبا إلى جانب السيناريو.

وتابع عبدالرحيم كمال حديثه: وهو ما يفتح النفس على العطاء بشكل أكثر وتقديم رؤي جديدة بإمكانها ان تترك أثر فى قلب ووجدان المواطن المصري... وأخيرا شكرا لمصر

السيناريست عبد الرحيم كمال

يذكر أن عبد الرحيم كمال من مواليد محافظة سوهاج، تميزت أعماله بتجسيد ونقل أجواء الصعيد وحياة أبطاله، تخرج من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو، وتحمل أعماله رؤية فلسفية وتساؤلات وصراعات ما بين الحاضر والماضي والبحث في التاريخ عن الهوية، وصدر له عددًا من الأعمال الأدبية المتنوعة بين القصة والرواية منها: "موت العالمة"، "كل الألعاب للتسلية"، "أبناء حورة"، "قصص بحجم القلب"، كما كتب عددًا من الأفلام للسينما منها "على جنب يا أسطى" و"خيال مآتة".