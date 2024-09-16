الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

السيناريست عبد الرحيم كمال ضيف شرف معرض بغداد الدولي للكتاب

عبد الرحيم كمال،
عبد الرحيم كمال، فيتو

يحل الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال ضيفا على معرض بغداد الدولي للكتاب فى دورته الــ 25، وذلك يومي 18و19 من شهر سبتمبر الجاري.

يتحدث عبد الرحيم كمال خلال فعاليات المعرض عن عن تجربته الأدبية وتحويل معظم إصداراته لأعمال فنية تلفزيونية أحدثها مسلسل الحشاشين الذي عُرض بالموسم الرمضاني المنصرم.

فى سياق آخر.. عبر الكاتب والسينارست عبد الرحيم كمال عن سعادته الغامرة وفخره الكبير بحصوله على جائزة الدولة التقديرية للتفوق 2024  فرع الآداب، وذلك في تصريح خاص لـ "فيتو".

وقال عبدالرحيم كمال في تصريح لـ فيتو: كل الشكر للدولة المصرية ووزارة الثقافة الذي أكن لها كل التقدير والاحترام وتكريمي بجائزة التفوق فارق معايا جدًا ومن أبرز التكريمات التي حظيت بها عقب مسيرة أكبر من عشرون عاما متواصلة فى الكتابة الأدبية مسرح وأدب وروايات وقصص قصيرة وروايات جانبا إلى جانب السيناريو.

وتابع عبدالرحيم كمال حديثه: وهو ما يفتح النفس على العطاء بشكل أكثر وتقديم رؤي جديدة بإمكانها ان تترك أثر فى قلب ووجدان المواطن المصري... وأخيرا شكرا لمصر

 السيناريست عبد الرحيم كمال 

يذكر أن عبد الرحيم كمال من مواليد محافظة سوهاج، تميزت أعماله بتجسيد ونقل أجواء الصعيد وحياة أبطاله، تخرج من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو، وتحمل أعماله رؤية فلسفية وتساؤلات وصراعات ما بين الحاضر والماضي والبحث في التاريخ عن الهوية، وصدر له عددًا من الأعمال الأدبية المتنوعة بين القصة والرواية منها: "موت العالمة"، "كل الألعاب للتسلية"، "أبناء حورة"، "قصص بحجم القلب"، كما كتب عددًا من الأفلام للسينما  منها "على جنب يا أسطى" و"خيال مآتة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والثقافية.

السيناريست عبد الرحيم كمال الدولي للكتاب المعهد العالى للسينما جائزة الدولة التقديرية عبدالرحيم كمال عبد الرحيم كمال مسلسل الحشاشين معرض بغداد الدولي موقع فيتو

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

معلومات لا تعرفها عن منطقة رأس بناس قبل طرحها للمستثمرين

بحضور السيسي، موقف نبيل من وزير الأوقاف تجاه شيخ الأزهر في حفل المولد النبوي

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

تكليف عاجل من وزير الكهرباء لتوصيل التيار للعقارات والمنشآت غير المقننة

شقيق نجم الأهلي يؤازر أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

محام: إجراء تحليل المخدرات لـ أحمد فتوح غير جائز قانونًا (فيديو)

الطماطم تقفز 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

منوعات

المزيد

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

بريطانيا تعاني نقصا حادا في مشروب كحولي بسبب سوء الطقس

التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بسبب ملابس زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الموز يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الأطول بقاءً في عهد الملك عبد الله الثاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل البيت والصحابة (فيديو)

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

المزيد
الجريدة الرسمية