حملات تموينية مكثفة بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين، حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق في مختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتشديد الرقابة على الأسواق وضمان جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

ضبط مخالفات بالمخابز البلدية

أسفرت الحملات عن تحرير 50 محضرًا لمخالفات متنوعة شملت:

25 محضرًا لنقص الوزن.

6 محاضر لعدم النظافة.

5 محاضر لمخالفات المواصفات.

10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

2 محضر لعدم إعطاء بون صرف.

2 محضر لتجميع الدقيق المدعم.



مخالفات الأسواق والمحلات التجارية

كما تمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة من السلع غير المطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية، وجاءت أبرز المخالفات كالتالي:

▪ في مركز البرلس:

ضبط 30 عبوة منظفات بدون فواتير داخل سيارة، محضر رقم 2257 لسنة 2025.

ضبط 20 كجم لحوم منتهية الصلاحية داخل مطعم، محضر رقم 2256 لسنة 2025.

ضبط 50 كجم سكر مجهول المصدر داخل محل مواد غذائية، محضر رقم 2254 لسنة 2025.

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت، شملت 40 كيس مولتو، 14 قطعة بسكويت، 3 زجاجات عصير، 18 علبة زبادي، و4 علب جبنة، محضر رقم 2255 لسنة 2025.



▪ في بندر دسوق:

ضبط 20 كجم مخلل بدون بيانات داخل أحد محلات السوبر ماركت، محضر رقم 1304 لسنة 2025.

تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار داخل محل عطارة ومحل أدوات مكتبية، محاضر أرقام 1305 و1306 لسنة 2025.



▪ في الرياض:

ضبط 19 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و2 شكارة بذور زنة 10 كجم مجهولة المصدر داخل محل مبيدات، محضر رقم 1584 لسنة 2025.

ضبط 9 براميل جلوكوز زنة 300 كجم بدون فواتير داخل مصنع عسلية وحلوى أطفال، محضر رقم 1585 لسنة 2025.



▪ في بلطيم:

ضبط 30 كجم زيت و10 كجم خل داخل مطعم، محضر رقم 2250 لسنة 2025.

ضبط 50 كجم سكر داخل محل بقالة، محضر رقم 2251 لسنة 2025.

ضبط 150 لتر مخصبات زراعية مجهولة المصدر داخل محل متخصص، محضر رقم 2252 لسنة 2025.

تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لسيارة متنقلة، محضر رقم 2253 لسنة 2025.



وأكد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق والمخابز، مشددًا على ضرورة التزام التجار بالقوانين المنظمة لتوفير سلع آمنة وذات جودة عالية للمستهلكين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.